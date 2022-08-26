幼兒BNT到貨！　台東縣8／28起接種...當天加開假日場次

▲幼兒BNT到貨，台東縣28日起接種。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

中央將於8月27日配送幼兒BNT疫苗給台東縣，縣府也將自28日起開始在各鄉鎮市衛生所及合約醫療院所提供接種，並協調台東基督教醫院和部立台東醫院在28日加開假日場次。台東縣府表示，接種完整新冠疫苗才是有效避免因為染疫造成的重症風險，呼籲家長陪同幼童前往合約院所及16鄉鎮市衛生所儘速接種疫苗。



這次幼兒BNT到貨，縣府協調台東基督教醫院和部立台東醫院，於28日加開假日接種場次，除了感謝2家醫院醫護人員辛勞，也請家長儘快帶家中幼童完成疫苗接種。另外，台東馬偕紀念醫院、台東基督教醫院、尤憲明內科小兒科診所、小太陽小兒科診所及路瑪診所及縣內16間衛生所，自下週起家長亦可預約接種。



台東縣衛生局說明，幼兒BNT可接種對象是對象為出生滿6個月至4歲(未滿五歲)幼兒，此疫苗須接種3劑(基礎劑)，各劑次間格時間第2劑與第1劑間隔至少4週 ; 第3劑與第2劑間隔至少8週，如家中幼童符合上述條件且有意願接種可至醫院網站預約接種。民眾如有疫苗相關問題可於上班日撥打衛生局(所)電話，或至台東縣衛生局官網查詢及預約孩童新冠疫苗接種場次資訊: https://reurl.cc/AO4AjE