屏鵝公路例假日交通「掌舵人」之一　枋寮建興所長感謝家人體諒

▲枋寮警分局建興派出所長李天寶逢疏導交通 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局枋寮分局所轄台一線屏鵝公路，是通往墾丁、台東必經道路，成為縣內交通工作最為繁重之單位，而建興派出所是轄區台1線水底寮五岔路口為車潮疏導工作最重要之路口，所長李天寶到任3年多來，不眠不休、 犧牲假日，全力投入交通疏導勤務，感恩家人的諒解。

李天寶每日扮演多重角色，在工作上是兢兢業業、負責任的主管；回到家庭裡是位盡責的好丈夫；對父母而言是位孝順的兒子，對兒女來說更是一肩扛起經濟重擔的好父親，是全家人的避風港。

每逢過年過節、國定假日期間，是全家人團聚的日子，惟警政交通工作是沒有暫停的時候，不論豔陽高照、颳風下雨，亦或是闔家團聚的日子，李天寶身為第一線警察人員，仍以工作為最優先，而犧牲了部分陪伴家人的時間。

每一位身為警察的父親都是家裡強大的靠山，為了家庭溫飽辛勤工作，身負重任，他不僅在警政工作上表現優異深獲長官肯定，在養兒育女方面亦有一番成就，育有一子二女的他，兒子為李子揚是中華棒球隊選手；女兒李孟第是滑輪溜冰國手，10月將前往阿根廷參賽，為國爭光。

枋寮分局長黃政龍表示，建興派出所管轄台1線水底寮路段是警方執行交通疏導工作中，為轄內最重要的車流瓶頸點，李所長身為建興所大家長，以身作則全心投入交通疏導工作著實辛苦，認真負責、無私奉獻的工作態度是同仁學習的楷模，並感謝建興派出所每一位同仁每逢連續假期時，不辭辛勞、全員出動的投入交通疏導工作。