屏縣陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽　「屏中區」東港水產開打

▲屏東縣第24屆陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽，28日屏中區(東港海事職業學校)熱力開打 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局暑假期間，為提供青少年正常休閒娛樂，已連續舉辦23年的陽光少年盃籃球鬥牛賽去年因COVID-19疫情中斷，今年疫情趨緩再度登場，吸引高屏地區70餘隊伍報名參加，現場加油聲四起，場面相當熱絡。

111年第24屆陽光少年盃3對3籃球鬥牛賽，今（28）日第2場次移至屏中區(東港海事職業學校)熱力開賽。上午9時由副局長林英仁、縣議員林蔡鳳梅、劉孟君、許展維及東港鎮長徐志雄等人親臨主持開球後，正式揭開序幕。

今年比賽隊伍，來自高屏地區，其中更有國小3年級也組隊參賽，與賽隊伍為爭取冠軍3000元禮券，廝殺相當激烈。縣警局少年隊等單位也利用機到場進行預防犯罪宣導，尤其日前成焦點的柬埔寨詐騙事件，更成為宣導重點工作。

縣警察局長劉印宮相當重視青少年及婦幼安全，表示將加強臨檢易妨害青少年身心之處所及查緝毒品犯罪，防止毒品侵入校園，另外近期發生詐騙案屢見不鮮，無論誘騙當車手、利誘高薪工作均會對青少年產生危害，警方除加強查緝外，也呼籲家長平時多關心青年學子，並鼓勵踴躍參與正當育樂活動，共同預防青少年偏差行為及被害情事發生。