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外役監逃犯「許亞倫」涉妨害性自主？　判決書揭真相

▲▼刑事局公布自強外役監2脫逃犯長相　全台通緝！鄉民肉搜前科「火都上來了」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲刑事警察局25日公布2名自強外役監逃逸受刑人長相。（圖／翻攝自批踢踢）

記者葉國吏／綜合報導　

花蓮自強外役監公布2名逃逸受刑人照片，其中一人許亞倫被批踢踢鄉民起底發現，疑似犯有妨害性自主、對少年拘禁強制性交、重傷害等前科，引發熱議。不過比對刑事局資料跟判決書資料，2位「許亞倫」應該是不同人。

刑事警察局25日公布，2名自強外役監逃逸受刑人長相，其中25歲康育豪臉部特徵為濃眉、招風耳，另一名29歲許亞倫特徵為約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有－＋符號刺青，藏匿地點為全台灣都有可能。

▲▼網友肉搜2人前科，在網路上引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

不過其中一位「許亞倫」，有鄉民在司法院網站查詢判決書時發現，許亞倫竟然犯妨害性自主，而且還涉嫌對未滿14歲男子性侵、毆打。有鄉民透露此事後引發熱議推文「「這些前科才是重點，結果帶風向只是詐欺」、「看了火都上來」。▲▼許亞倫判決書。（圖／翻攝司法院網站）

▲屏東的「許亞倫」判決書。（圖／翻攝司法院網站）

但細看刑事局公布的資料可以發現，花蓮自強外役監逃逸的許亞倫，報刊單位是在「屏東縣政府警察局」，從司法院網站上查詢，屏東地院確實也有一位許亞倫因犯下詐欺判刑5年11月。

而鄉民熱議、犯下妨礙性自主的許亞倫，則是的桃園地院判決，從這判斷應該是不同人。對於鄉民的問題，目前法務部尚無回應。

▼犯下「妨害性自主」的許亞倫判決書，都是桃園地院判決。（圖／翻攝司法院網站）

▲▼許亞倫判決書。（圖／翻攝司法院網站）

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