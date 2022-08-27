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戶籍地找嘸人！屏警上門卻是「租屋處」　花蓮外役監許亞倫仍在逃

▲▼刑事局公布自強外役監2脫逃犯長相　全台通緝！鄉民肉搜前科「火都上來了」。（圖／翻攝自批踢踢）

▲刑事局公布自強外役監2脫逃犯長相，其中警方到許亞倫（左）戶籍登記的屏東地址查訪卻撲空。（圖／翻攝自批踢踢）

記者陳崑福、蔡怡萍／屏東報導

台南市2名員警日前遭明德外役監逃犯林信吾殺害，引發社會關注外役監逃逸問題。花蓮縣自強外役監日前公布2名逃逸受刑人許亞倫、康育豪的照片資料，花蓮地檢署先後發布通緝，引發社會關注。其中許亞倫戶籍登記在屏東，但屏東警分局前往查訪，發現該地址是其先前租屋處，現在已有別人入住，訊問後也向警方表示不認識許亞倫，最近也沒人有看到許在附近出沒，使得這條線索無疾而終。

警方指出，許亞倫29歲，特徵為約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有－＋符號刺青，相當醒目，因犯詐欺罪入獄，本月回家探視母親，原訂22日應返回外役監，不料逾期未歸，花蓮地檢署隨即依規定發布通緝，藏匿地點為全台灣都有可能，若是民眾有發現可疑人物，都可以隨時撥打110向警方通報。

自強外役監副典獄長表示，警方在22日即接獲失聯通報，當天下午就前往許亞倫登記戶籍地查訪，卻發現該地址住的是別人，詢問之下才了解該處是租屋處，目前的住客已入住近2年，完全不認識許亞倫。

警方表示，許亞倫近年大部分在中部、新竹、新北等地遊蕩，沒有正當職業，多已網路詐騙等不法手段維生，全台都有他的受害者，而在右眉上的3連星刺青因為顯眼，辨識容易，特別在25日公布照片提醒民眾注意。

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