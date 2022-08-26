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2警攔檢人蛇！　竟遭高速衝撞「輾過警車」當場身亡

▲▼2警攔截人蛇遭衝撞身亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲2警攔截人蛇遭衝撞身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

保加利亞兩名員警25日清晨在執勤時，準備攔下一輛滿載非法移民的巴士，結果司機竟直接開車衝向警車，輾過車頂之後撞進車站，導致兩名員警當場身亡，而巴士上的5名人蛇嫌犯也遭到逮捕。

綜合外媒報導，保加利亞兩名員警25日清晨5時許，在黑海港口城市布爾加斯（Burgas）的邊境檢查站附近值勤，當時有一輛載滿移民的巴士在經過兩個檢查站後進入住宅區，兩名員警要求巴士靠邊停下，巴士司機竟加速逃逸。

警察情急之下，就開著警車上前追趕，並加速將車子停在巴士前方企圖攔下，結果巴士居然高速衝撞警車，從車頂直接輾過，直到撞上一處公車站才停下，而這也導致兩名分別為30歲和43歲的員警當場身亡。

報導指出，當時車上載滿47名非法進入保加利亞的移民，當局也逮捕了5名人口販運分子，其中3人士敘利亞公民、另外2人是保加利亞公民，巴士司機則有難民保護身分。檢察官奇內夫（Georgi Chine）表示，這輛巴士是掛著假車牌的報廢車輛，「衝撞警車是有意識、有目的且故意的行為。」

隨著移民壓力加劇，保加利亞境內的人口販運問題越來越嚴重，目前保加利亞已經加強了與土耳其邊境的警戒等級。內政部長迪默德耶夫（Ivan Dermendzhiev）表示，政府將祭出前所未有的手段來打擊非法移民；保加利亞難民局表示，今年已經逮捕了1.1萬名非法移民，大多數來自敘利亞及阿富汗。

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