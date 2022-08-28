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黛安娜王妃個人座駕　Ford Escort拍得2600萬

▲▼ 首頁 / 國際黛安娜王妃個人座駕 Ford Escort拍得2600萬2022/8/28 09:25（8/28 09:34 更新）英國已故黛安娜王妃生前鍾愛的個人座駕Ford Escort RS Turbo。（圖／翻攝自臉書）

▲英國已故黛安娜王妃生前鍾愛的個人座駕Ford Escort RS Turbo 27日在英國銀石賽道拍賣。（圖／翻攝自臉書）

中央社倫敦27日綜合外電報導

英國已故黛安娜王妃生前鍾愛的個人座駕Ford Escort RS Turbo今天在英國銀石賽道（Silverstone circuit）拍賣，以72萬4500萬英鎊（約新台幣2600萬元）高價賣出。

根據銀石網站描述，這輛車是威爾斯王妃（Princess of Wales）黛安娜（Princess Diana）最後1輛Ford Escort，里程數2萬4961英里（約4萬170公里），在1985至1988年間為她所有。

路透社與「富比世」（Forbes）雜誌報導，黛安娜把這輛車還給福特汽車（Ford）之前，常開著它在切爾西（ Chelsea）和肯辛頓（Kensington）附近兜風，共開了6800英里。根據銀石網站，後來這輛車輾轉為多名車主所有，之後才又回到福特手中。

銀石並未公布拍賣得主。

根據銀石網站，福特Escort RS Turbo Series 1通常都是採用白色車色，但王室為了保持「低調」，要求福特為黛安娜打造黑色版本。

銀石拍賣（Silverstone Auctions）的經典車專家李查茲（Arwel Richards）本週稍早告訴路透社，對黛安娜而言，駕駛這輛車是「非常勇敢的選擇」。

下週就是黛安娜辭世屆滿25週年，她36歲時因為躲避狗仔而在法國巴黎發生車禍，從此香消玉殞。

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