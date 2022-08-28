首屆南投主委盃全國原民傳統射箭賽　300神箭手齊聚埔里較勁

▲南投縣全國原住民傳統射箭錦標賽於埔里鎮登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣體育會傳統射箭委員會主辦「南投縣第一屆主委盃全國原住民傳統射箭錦標賽」27日登場，吸引來自全國各地原住民族射箭好手共90隊、近300名參賽；主委暨縣議員石慶龍表示，未來希望能成為縣運的競賽項目，逐步推廣到原民運動會、全中運、全民運等全國賽事中，成為正式比賽項目，如果有機會也期盼能與國際接軌，躍升世界原住民族的重要賽事。

開幕儀式昨於埔里鎮內埔橋上岸高灘地舉行，縣長林明溱由原民局長史強陪同前往，並為選手加油打氣，縣議員石慶龍、林芳妤、副議長潘一全服務處主任黃明輝都到場參與；石慶龍則贈弓給林明溱，並邀請語會貴賓一同開弓，揭開競賽序幕，各地高手雲集，競爭相當激烈。

石慶龍表示，南投縣傳統射箭委員會成立2年多，透過各種推廣方案增加民眾對傳統射箭的認識，本次全國原住民傳統射箭錦標賽是首次主辦，獲體育署專案補助，全國原住民族也熱烈響應，希望傳統射箭運動能更加普及，讓更多人能接觸、喜歡以強健體魄。

參加競賽的選手同聲表示，國內傳統射箭競賽規模都不大，少有機會能讓射箭好手齊聚一堂飆技、交流技藝，縣府原民局及南投縣體育委員會傳統射箭委員會能籌辦這項錦標賽，大家都相當肯定與興奮，希望未來能繼續辦下去，讓傳統射箭運動能更發揚光大；林明溱也承諾，未來縣府會持續推動傳統射箭運動。