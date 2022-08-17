埔里通緝犯攜毒遇檢！急踩油門逃逸　過彎翻車墜溝GG了

記者高堂堯、郭玗潔／南投報導

埔里警方13日臨檢時，在靈巖山寺前攔查一名沒繫安全帶的陳姓轎車駕駛，想不到陳男不配合還高速駛離，結果在彎道失控撞進路邊大溝渠內，警方到場將陳男送醫治療，並在車內查獲毒品，經核對陳男指紋，發現他竟是毒品通緝犯，警方偵訊後將陳男依毒品現行犯及通緝等罪嫌移送南投及台中地檢署偵辦。

▲埔里一通緝犯開車被警方攔查，心虛駛離，卻因車速太快，失控翻車墬落溝渠。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

警察局交通隊於13日晚間執行擴大臨檢，21時於埔里靈巖山寺前執行雙向取締酒駕勤務時，發現一部白色轎車駕駛未繫安全帶，勤務人員指示該部車靠邊接受檢查，轎車卻瞬間高速駛離拒檢。

交通隊立即以無線電通報，向武界方向反攔查勤務人員告知有車輛拒檢情事，反攔查人員立即實施攔截圍捕，發現該車因高速過彎，掉入醉翁山莊前大溝渠內，勤務人員立即前往現場救援，並通知消防隊派員救助。

警方到達現場發現駕駛人多處擦挫傷，車內有海洛英、安非他命等一、二級毒品，因駕駛人受傷即先送埔基醫院治療，並派員戒護。

由於傷者身上無相關證件，且拒絕配合警方調查，經警方採集指紋比對，嫌犯為53歲的陳姓男子，且發現他竟是台中及南投發佈的毒品通緝犯，全案偵訊後，警方將陳男依毒品現行犯及通緝等罪嫌移送南投及台中地檢署偵辦。