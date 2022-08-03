「台灣之心」4鄉鎮觀光圈結盟行銷　8月中起跟著咖啡香旅行

▲埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉組成全國第一個觀光圈共識組織的行銷體系「台灣之心」。（圖／埔里鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情肆虐導致觀光產業處境極度艱難，交通部觀光局鼓勵各地透過健全的DMO（旅遊目的地行銷組織）拉動地方觀光發展。南投縣埔里鎮、仁愛鄉、國姓鄉、魚池鄉109年組成全國第1個觀光圈共識組織的行銷體系「台灣之心」，從8月中旬起至12月，將以地方咖啡為主題接力舉辦活動，推廣疫後旅遊新玩法，也邀請國人「跟著咖啡去旅行」。

「台灣之心‧啡玩不可」聯合宣傳記者會，今日在埔里鎮妮娜巧克力夢想城堡舉辦，埔里鎮長廖志城、魚池鄉長劉啟帆、國姓鄉長丘埔生、仁愛鄉長張子孝都出席為活動揭幕代言，並在台上親手沖煮咖啡；會中也特別安排4鄉鎮品質優良、獲各項認證與評鑑肯定的在地精品咖啡業者現場展示並提供咖啡品嚐，咖啡香搭配古典優雅的小提琴樂音，讓在場來賓都獲得極大享受。

埔里鎮公所指出，「台灣之心」4鄉鎮旅遊景點及農業資源相當豐富，尤其是多元的農特產品及獨具特色的咖啡產業，這次透過產官學合作進行觀光資源盤點、整合及新型態的遊程包裝，並藉由舉辦行銷活動、傳統媒體及自媒體宣傳，希望打造專屬的咖啡旅遊品牌。

在未來相關活動方面，仁愛鄉「仁愛咖啡盛會」記者會13日將在埔里Feeling 18（18度C巧克力工房）舉行；國姓鄉「2022南投國姓咖啡節」於20日在泰雅渡假村展開；「台灣之心‧啡玩不可」4鄉鎮聯合行銷活動於27日在國姓客家展演廣場舉辦；埔里鎮「樹石咖啡展」於 9月24、25日在埔里花卉物流中心舉行；魚池鄉「日月潭‧農樂園」於12月3、4日在向山遊客中心舉行。