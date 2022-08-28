嘉義市打造樂齡健康訓練場　實踐高齡友善城市

▲ 「樂齡運動促健康 馬兒陪伴不孤單」樂齡健康訓練場豐富長輩的生命。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府於衛生局旁樂齡健康訓練場辦理「樂齡運動促健康 馬兒陪伴不孤單」記者會，感謝幸福山丘馬場陸海鎮老闆為嘉義市長輩，每兩周將2匹馬兒Lulu及乖乖小心翼翼地載送至樂齡健康訓練場，讓長者透過與馬兒互動享受馬術運動的樂趣，豐盛長輩的生命，黃敏惠市長也到場頒發感謝狀給陸海鎮老闆及兩匹馬兒，並體驗馬術騎乘，衛生局還特別製作「馬兒鮮食專屬蛋糕」獻給辛苦的兩匹馬兒。

黃敏惠市長表示，生命不只要活得長，還要活得健康、精彩！感謝衛生局一直致力於開發多元創意服務，讓長輩願意走出來參加活動，從健康運動、騎馬場到一起種菜、烹調，這許多活動不僅強健身體，更照顧到心靈層面，看著長輩們走出家庭，外出交朋友、和馬兒互動，心中充滿感動。更感謝幸福山丘馬場陸海鎮老闆及其馬術團隊一路陪伴長輩，讓長輩和馬兒可以近距離的互動，透過讓長輩騎馬、餵馬及摸摸馬毛等互動，讓長輩增加自信也放鬆心情，這便是寵物撫慰最重要的精神。

黃敏惠還拿出了兩年前親自種下的蘋果樹所結下的小蘋果展示給現場貴賓，並鼓勵長輩們，只要肯努力，老天都會幫忙，看著這顆用愛灌溉成長的小蘋果，就像大家一同努力打拼，為了讓嘉義市變得更好的精神，感謝大家讓嘉義市成為「全齡共享，世代宜居」的幸福城市。

衛生局長廖育瑋表示，依據行政院主計總處2021年統計顯示，2020年民眾零歲平均餘命為81.3歲，但「健康平均餘命」為73.3 歲，代表人一生將近8年是處於不健康、失能的狀態中，為支持長輩社會參與，延緩長輩失能，嘉義市以「活躍老化」模範國家芬蘭的老人遊樂園為藍圖，108年建置樂齡健康訓練場，做為實踐高齡友善城市核心價值的示範基地，不僅榮獲高齡友善城市創新獎第一名，也深受社區長輩好評，未來也將爭取在東區建立另一座樂齡健康訓練場，讓嘉義市的長輩擁有頂級的樂齡照護服務。

活動現場由長輩精神抖擻在台上載歌載舞，為活動揭開序幕，長輩團結、認真、整齊劃一的表演，讓氣氛溫馨熱鬧，而87歲的翠枝阿嬤是1位以油畫見長的畫家，表演「從一開始不敢接觸馬，到阿嬤騎馬趣」的行動劇，活潑自然的演出，並分享自己的經驗，鼓勵大家走出來，贏得現場滿堂彩。

樂齡健康訓練場除了馬場及健康運動外，也引導長輩願意走出自己的小世界，融入群體與人互動，與所有長輩一同種菜、種水果，還把自家有的菜苗及水果苗帶來種植並分享獨門養成秘方，看著結實累累的香蕉、檸檬及芭樂，滿園的青菜與花朵，真的猶如詩經所述的意境，在這鋼筋水泥都市叢林與吵雜車聲中，能聽到蛙鳴與看到蜻蜓，與自然共融讓人放鬆及看不到的心靈感動，健康訓練場已成為一個長輩身心放鬆的好所在，期許為長輩發展更多元創意服務，一同打造「在地宜居城市」。

除了樂齡訓練場外，目前嘉義市有6個場域設立樂齡健康運動據點(精忠新城向日小站、經國新城常樂園、祈樂園、西門教會、嘉義公園棒球場旁及北香湖公園)，均有物理治療師定期為參與長輩進行相關體適能檢測評估，統計至111年6月止，總共辦理1,145場訓練活動、參與長輩超過千人及2萬人次，發現訓練1年者進步幅度比訓練3個月者更顯著，甚至2倍以上，也因此長輩們覺得身體變健康、腳步變輕、走得更遠也較不害怕跌倒摔傷。