武界一線天驚魂！獨力救回19人　勇村長曝疑點：那裡路徑很明顯

記者鄧木卿、林冠吟／台中報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯，27日稍早也傳出好消息，失聯的5人均意識清楚被尋獲。不過幾人被尋獲時，距離原本要前往的一線天景點早已差了十萬八千里，而將整團救出的法治村村長葉阿良也出面表示，針對幾人迷途一事他感到相當疑惑，「一線天很有名，那路很明顯不可能看不到」。

▲台中清水公所員旅5人武界失聯，所幸5人最後都被平安尋獲。（圖／記者游瓊華翻攝）



清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行一日遊，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，不料到了集合時間時，有5名同仁卻遲遲未出現，因而緊急報警求助，所幸5人最後均被平安尋獲。

▲將一夥人救下山的法治村長葉阿良也透露，一線天很有名，且路徑明顯，不懂為何還會迷路。（圖／記者鄧木卿攝）



不過將幾人順利救出的法治村村長葉阿良也出面說明，表示26日先是有接獲村民打電話求救，當時他也二話不說就答應，不過當下他以為應該可以很近救找到需要協助的人，約略在下游1、200公尺就能找到，但實際上他卻在下游處走了3至4公里左右的路程才找到一夥19人。

葉阿良說明，他和清水區公所的員工們碰面後，員工們不斷問他一線天到底在哪裡？他回應，「你們已經走了十萬八千里，你們一定要折返回去」，一群人只好涉水回去，不過因為受難的人群中多是婦女，只有1名成年男子，徒步涉水恐有障礙，他只好一個一個引導他們涉水回家。而他也是和幾人談話後才得知，一群人中還有5人走在前面，他們因為跟不上5人的腳步，因此才受困在這邊。

▲葉阿良透露，原本以為可以在下游1、200公尺處就和受困民眾碰頭，但他走了3、4公里才遇到他們。（圖／記者游瓊華翻攝）



葉阿良一聽，也隨即和區長等聯絡協尋，歷經一晚上搜尋都沒有發現人影，所幸27日上午救順利將5人平安尋獲。不過針對幾人迷途一事他也感到相當疑惑，因為其實都有規定區域範圍，且不管外地或是本地人，一線天下游都是禁止進入，迷路的那幾人明顯完全走錯路，「他們是說領隊走太快，不知道怎麼形容，但發生了我覺得很奇怪，因為岔路很明顯，一線天很有名，只要遊客來都會去一線天，那路很明顯不可能看不到。」