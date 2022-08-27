今晚變天！微弱北風報到挾水氣　猛烈雨彈明開轟「降雨熱區曝」

▲今晚微弱北風報到，水氣增，明天部分縣市將有較大雨勢。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(8/27)各地高溫炎熱，不過晚間將變天了，微弱北風今晚挾水氣報到，中部以北及東半部有短暫陣雨；明天白天天氣不穩定，北部及東半部有局部短暫陣雨，午後中南部雷陣雨有較大雨勢。氣象局表示，下週四起到週六(9/1~9/3)受東北風影響，溫度將略降，天氣將沒那麼熱。

今晚起受微弱北風影響，水氣增多，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，該天氣情況將維持到明天(8/28)白天，氣象局預報員曾昭誠表示，明天天氣不穩定，受微弱北風影響，迎風面水氣增多，清晨西半部及東北部地區有零星短暫陣雨，白天起東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地仍有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨。

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▲氣象局提醒，今晚有雨。（圖／氣象局）

下週一(8/29)起水氣減少，各地轉為多雲，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，清晨西半部地區亦有零星短暫陣雨，該天氣情況將維持到下週三(8/31)。

溫度部分，曾昭誠指出，明(8/28)天受北風影響，雲量增多，白天極端高溫機率降低，明天高溫只有花蓮和台東有機會出現36度以上高溫，其他地區為32度到34度，天氣變得沒那麼熱，不過中午仍悶熱，該情況將維持至下週三(8/31)。

曾昭誠指出，下週四到下週六(9/1~9/3)受熱帶系統影響處東北風環境，迎風面北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。溫度部分，受東北風影響，北部溫度將降1度到2度，普遍為31度到32度，沒那麼熱。

此外，下週三有熱帶擾動發展，但因菲律賓東方海面距離相當遠，發展強度和位置都還要再觀察，得等到下週才會比較明朗。