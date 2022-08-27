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好熱！全台19縣市飆高溫　本島唯獨「基隆較涼」氣象局曝原因

▲▼夏天,海灘,高溫,戲水,比基尼 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今中午19縣市亮高溫燈號。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

好熱！氣象局今(8/27)中午對19縣市發布高溫燈號，其中花蓮縣、新北市、桃園市等縣市都可能出現38度以上高溫。根據氣象局預報，台灣本島幾乎全亮高溫警示，唯獨基隆「略涼」，氣象局表示，基隆雲量相對較多，因此未達36度，但天氣仍算熱。

氣象局中午對19縣市發布高溫燈號，氣象局表示，各地天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。新北市、桃園市地區為橙色燈號，有38度極端高溫出現可能。

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台北市、苗栗縣、宜蘭縣、臺東縣地區，高雄市、屏東縣近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率。桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、金門縣地區為黃色燈號，也有36度機會。

▲▼氣象局針對19縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

▲氣象局針對19縣市發布高溫燈號。（圖／氣象局）

根據氣象局發布高溫燈號，本島幾乎所有縣市都出現高溫警示，唯獨基隆「較涼」。氣象局預報員曾昭誠表示，下午1時許基隆溫度最高溫為35.1度，也滿接近36度，尚未亮高溫燈號，研判可能是基隆相對雲量比較多，溫度就沒有到36度，但天氣仍算熱。

曾昭誠指出，今天各地炎熱，主要是在太平洋高壓高壓附近，加上雲量偏少，太陽一曬加溫效果較大，因此普遍出現高溫。

氣象局也提醒民眾避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。

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