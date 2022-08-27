入秋第一波鋒面下週四報到　要降溫了！「北台灣現秋涼氣息」

▲下週起溫度可望略降。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

今各地晴朗高溫，午後會有局部雷雨，今晚起將變天，北方微弱北風南下緊貼台灣，將帶來水氣，全台都有下雨機會，北部、東北部、東部有局部陣雨，中南部午後有較大雨勢或強降雨；下週四(9月1日)有較強北風抵達，前緣可能有入秋第一波微弱鋒面掠過，加上熱帶擾動發展，北台灣可能有秋涼氣息出現。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天週六(27日)白天各地仍是晴朗高溫盛夏天氣，山區午後會有熱對流發展擴散帶來雷雨，降雨區域偏向山區，平地影響低。溫度部分持續偏高，各地高溫可達34到36度，大台北、東半部以及南部的高屏地區有局部37到38度或以上高溫出現機會。

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今晚起將變天，吳聖宇指出，今晚到明天週日(28日)天氣有些不同變化，主要是北方有一股微弱的北風南下至台灣附近，強度有限，也沒有明顯冷空氣，但會造成台灣附近呈現南北風交會，整體天氣不穩定，北部、東北部、東部有局部短暫陣雨或雷雨，中南部午後也會有熱對流雷雨，且熱對流發展較為旺盛，有局部較大雨勢或短時強降雨。雖沒有明顯冷空氣，但雲量增多並且開始下雨，白天高溫有略微下降趨勢，各地高溫降至32到34度，部分區域仍有35到36度高溫可能。

▲天氣風險公司一圖說明週末天氣。（圖／天氣風險公司）

至於下週天氣，台灣以東逐漸有大範圍低壓帶建立，台灣位於低壓帶邊緣，大氣狀態較不穩定，吳聖宇表示，下週一到週三(29~31日)午後雷雨發展較為旺盛，易有局部短時較大雨勢，下週四(9月1日)另一股較強的北風逐漸抵達，前緣可能有入秋第一波微弱鋒面掠過，天氣狀態持續不穩定，與此同時，在台灣以東至琉球以南海域將有熱帶擾動在低壓帶中發展的機會，導致下週五(9月2日)到週末期間(3-4日)天氣變數較大，熱帶擾動發展程度以及移動方向是天氣好壞最大關鍵，須密切觀察。

吳聖宇表示指出，擾動發展將讓台灣附近維持較明顯偏北風環境，即使熱帶擾動不往台灣靠近，預期迎風面的北部、東北部下雨機率將會較為偏高，其他地方也持續會有午後熱對流雷雨。整體溫度則會往下降，不至於再那麼的炎熱，尤其北台灣可能會有些秋涼的氣息出現，體感上可望變得比較舒適，暫時擺脫盛夏酷暑的感覺。