許亞倫戶籍地「查無此人」！名嘴質疑1點：自強外役監也芭比Q了

▲刑事局公布自強外役監2脫逃犯長相。（圖／翻攝自批踢踢）

記者朱祖儀／綜合報導

台南殺警案後，外役監逃逸問題引起關注。花蓮縣自強外役監近日也公布2名逃逸受刑人許亞倫和康育豪的照片資料，其中許亞倫的戶籍地登記在屏東，但警方查訪卻發現「查無此人」。消息曝光後，資深媒體人黃揚明表示，受刑人返家前有許多手續要進行，質疑自強外役監當時是否有依照規定辦理。

許亞倫本月回家探視母親，原訂22日應返回外役監，不料逾期未歸，花蓮地檢署隨即依規定發布通緝。自強外役監副典獄長透露，22日當天警方一接獲失聯通報，隨即前往許亞倫登記的戶籍地查訪，卻發現裡面住的是別人，經詢問才知該處是租屋處，目前的住戶已經入住近2年，不認識許亞倫。

對此，黃揚明在臉書發文表示，依照「外役監受刑人返家探視辦法」第6條規定，受刑人申請返家探視要附上家屬同意書，不過警方事後才發現許亞倫提供的戶籍地址查無此人，「那麼自強外役監稱他返回屏東探視母親，當初許母有簽署同意書嗎？有相關連絡方式嗎？」他不禁直呼「自強外役監也芭比Q了」。不少網友也看傻眼，表示「事後的檢討已無法喚醒已逝去的生命，很多漏洞令人心痛，也深覺不合理」、「螺絲掉滿地」。

▲黃揚明提出質疑。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞））

警方指出，許亞倫29歲，特徵為約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有－＋符號刺青，相當醒目，因犯詐欺罪入獄。近年來他大部分在中部、新竹及新北等地遊蕩，沒有正當職業，藏匿地點為全台灣都有可能，若是民眾有發現可疑人物，都可以隨時撥打110向警方通報。