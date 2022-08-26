刑事局公開「外役監2逃犯」照片　鄉民一查前科直呼扯：火都上來了

▲刑事警察局25日公布2名自強外役監逃逸受刑人長相。（圖／翻攝自批踢踢）

記者趙蔡州／綜合報導

花蓮自強外役監日前有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸被通緝，經刑事警察局評估後決定公布長相及特徵，消息一出立刻引發網友熱議。批踢踢有網友搜尋2人犯罪資料，發現有人竟從3月就逃逸至今，甚至2人疑似還有妨礙性自主、對少年拘禁強制性交、重傷害等前科，讓他直呼「我看了都快暈倒」。

刑事警察局25日公布，2名自強外役監逃逸受刑人長相，其中25歲康育豪臉部特徵為濃眉、招風耳，另一名29歲許亞倫特徵為約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有－＋符號刺青，藏匿地點為全台灣都有可能。

法務部矯正署自強外役監指出，康育豪因為詐欺罪入獄，今年3月返家探視未歸，當時已依規定發布通緝，另一名許亞倫也是詐欺罪入獄，本月回家探視母親，原訂22日應返回外役監，不料逾期未歸，花蓮地檢署隨即依規定發布通緝。

▲網友肉搜2人前科，在網路上引發熱議。（圖／翻攝自批踢踢）

消息曝光後，引發網友熱議，有網友在批踢踢表示，他上網搜尋2人犯罪資料，發現其中1人竟3月就脫逃，至今已5個月都沒有抓到人，更發現2人疑似還有妨礙性自主、對少年拘禁強制性交、重傷害等前科，讓他直呼「政府到底在幹嘛啊」、「我看了都快暈倒了」。

其他網友看了文章後表示，「這些前科才是重點，結果帶風向只是詐欺」、「看了火都上來」、「讓這種人在外役監爽」、「法務部要出來說清楚吧」、「犯人在外面趴趴走，這是什麼社會」。不過也有人質疑「你確定這個亞倫是那個亞倫」、「性侵犯怎麼能到外役監」，不確定原PO找到的，是否為2人所涉案件。

▼網友討論。（圖／翻攝自批踢踢）

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