快訊／許亞倫、康育豪涉花蓮自強外役監脫逃　刑警局公布照片

▲康育豪（圖左）、許亞倫（圖右）涉花蓮自強外役監脫逃，刑事警察局公布照片。（圖／刑事警察局）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市2名員警日前遭明德外役監逃犯林信吾殺害，引發社會討論及追究外役監相關責任。花蓮縣自強外役監日前又傳出有2名受刑人許亞倫、康育豪逃逸，花蓮地檢署立刻發布通緝，刑事警察局25日公布2人照片，提醒民眾注意。

逃逸受刑人分別是25歲康育豪，臉部特徵為濃眉、招風耳，另一名為29歲許亞倫，特徵為約169公分高、中等身材、右眉上有三顆星刺青、左眼下有－、＋符號刺青。

法務部矯正署自強外役監指出，康育豪因詐欺罪入獄，今年3月21日返家探視未歸，當時已立刻發布通緝，另一名許亞倫也是詐欺罪入獄，8月19日回家探視母親，21日應返回外役監，不料逾期未歸，經聯繫家屬後，確定許亞倫已離家，有逃逸事實，花蓮地檢署隨即依規定發布通緝。

根據《外役監受刑人返家探視辦法》規定，外役監受刑人有配偶、親屬或家屬，只要符合「移入外役監執行期間，作業成績連續二個月均達法定最高額百分之八十以上」、「申請返家探視前二個月均無違規紀錄且教化、操行成績均無減分紀錄」等，經申請核准後就能在周六、日或其他國定假日返家探視。

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