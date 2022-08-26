林信吾脫逃「未立即遭通緝」　蔡清祥下令調查台南地檢署責任

▲針對林信吾脫逃殺警案，法務部長蔡清祥召開記者會說明。（圖／攝影中心攝）

記者黃資真／台北報導

台南員警凃明誠、曹瑞傑22日遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚社會，然而矯正署長黃俊棠卻稱林信吾7天未回去報到仍屬「逾假未歸」並非脫逃，引發外界砲轟。今（26）日法務部長蔡清祥召開記者會，針對外役監加強考核、追蹤收容人進行新規定說明。

根據矯正署資料，林信吾因強盜罪遭判刑8年4月定讞，於2020年8月11日入監，並於2021年12月21日被遴選明德外役監獄執行，在監期間並無異狀。而他今年3月12日核准返家探視，於3月14日依規定正常返監。但第二次獲准休假自8月13日14時返家探視，並應於15日14時返回，但他卻逾期未歸。殺警案發生後，外役監措施的漏洞成為外界關注焦點之一。

蔡清祥在記者會上，除宣布將明德外役監典獄長杜聰典調離現職外，也要求各監所，未來發生監獄脫逃問題時，須在2小時內報請警察機關協尋、發布通緝；受刑人返家探視時，監所須更嚴加考核，期間每天要向警察局做報到外，監所本身也須透過視訊探視收容人的行蹤跟動態，留下紀錄以備考核。

法務部長蔡清祥強調，針對外役監通報檢方是否遲延，已經責成矯正署進行調查，另外對於台南地檢署收受通報後，竟遲未發布通緝，是否也有疏失，目前也責成台灣高等檢察署進行調查。

蔡清祥也強調，今天下午將會請來專家學者，徵詢各界給的建議，經綜合考量後，進一步討論如何修訂遴選辦法、考核執行等，承諾會用最快的速度提出修法草案。