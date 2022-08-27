閃電正中胸部！女大生開學第一天慘送醫　Apple Watch當場爆炸

▲ 埃格勒開學第一天被閃電擊中，Apple Watch當場爆炸。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州一名女大生今年開始到佛羅里達州上大學，沒想到開始上課的第一天就在校園內被閃電擊中，當場倒地。她全身多處嚴重燒傷，差點就因胸部被擊中而心臟病發，手上的Apple Watch也因此爆炸，所幸她奇蹟般地活了下來。

根據《紐約郵報》，西佛羅里達大學18歲女學生埃格勒（Emma Eggler）上週末才搬到佛州彭薩科拉，22日開學第一天就發生被閃電擊中的意外，一度失去知覺，醒來時發現自己倒在地上，「我以為我絆倒在地，接著意識到我無法移動，不能說話也不能做任何事」，所幸一名大四學生上前幫忙。

▲▼ 埃格勒全身多處燒燙傷，身上衣物被燒爛。（圖／翻攝自臉書）

醫生後來告訴埃格勒，閃電擊中的位置離她的心臟非常近，她很可能是因年紀較輕才幸運避免心臟病發作。但閃電讓她身上的衣服從中裂成兩半，「在我身上融化」，Apple Watch爆炸，更在胸部、腹部和手腕造成二級燒傷，就連左腳的襪子和鞋子都被燒出洞來，令她一度擔心自己會癱瘓，所幸並沒有成真。

埃格勒提到，「很多醫生叫我應該買張彩券，因為我太幸運了。」她的母親27日也在臉書表示，埃格勒目前狀況良好，恢復得比預期還快，並感謝外界支持。

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