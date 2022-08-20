海灘驚見「半裸無頭女屍」沖上岸！遊客嚇壞報警　真相超害羞

▲ 倒臥海灘的娃娃令民眾以為發生兇殺案。（圖／翻攝自臉書／shopjungbangsaen）

記者陳宛貞／綜合外電報導

泰國春武里邦盛海灘（Bang Saen Beach）景色優美，每逢周末總是吸引大批遊客，日前卻發生一起烏龍事件，有民眾目睹一名女子被沖上岸，以為發生兇殺案，嚇得趕緊報案，警消趕到現場才發現那根本是真人尺寸的情趣娃娃。

綜合泰媒及《每日星報》，邦盛地區救援隊18日接獲民眾報案指出，發現一名女子幾乎全裸，一動也不動地躺在海灘上，認為可能發生謀殺案。警方趕到現場時周圍遊客都驚慌失措，不敢直視，因為這具屍體不僅沒有頭部，屁股還完全外露。

死者看似是一名身材嬌小的年輕女子，上身穿著長袖，但醫護人員靠近一看竟發現，那其實是一具栩栩如生的情趣娃娃，皮膚還富有彈性。警方發言人說明，上網搜尋後發現，這具娃娃是在日本製造，要價約2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）。

情趣娃娃倒臥海灘的詭異畫面在社群媒體上引起廣大關注，網友紛紛留言表示，「看起來就跟真的一樣」、「這很貴欸」、「這樣還能用嗎」、「令人毛骨悚然」、「皮膚好白」。

警方認為，這具娃娃可能是被丟棄河中，入海後被沖上沙灘，為避免造成驚嚇，目前已被運離，若主人有意將娃娃帶回家，可自行聯絡救援隊人員取回。

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