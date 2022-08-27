結婚5年沒小孩！她狂被老公嫌生不出　怒找小王一做「懷孕了」

▲ 女子發生婚外情懷孕，找上醫生想墮胎。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞一名女子結婚5年來始終沒有懷孕，竟被老公責罵「生不出孩子」，未料她竟找上其他男人，與對方發生關係後懷孕，意外證明二人沒有子女不是自己的問題。

馬來西亞星洲網報導，吉隆坡一名醫生在推特發文分享這起個案，原來女子當初找上他幫忙墮胎，背後原因令他大為震驚。這名32歲女子結婚5年，和老公沒有孩子，卻在老公不知情的情況下懷上其他男人的孩子。

醫生說明，女子的老公經常罵她不孕，自己卻從未接受相關檢查。伴侶長期的責怪令女子累積龐大壓力和負面情緒，導致她做出和其他男人發生關係的極端選擇。

由於女子和腹中胎兒都沒有健康問題，醫生最後仍拒絕為她墮胎，並將她轉介給輔導員，以尋求更好的解決方案。醫生也發文呼籲，發生家庭問題時不應一味歸咎於其中一方，而是應該一同想辦法解決。

Sy pernah diminta utk gugurkan kandungan. Seorg wanita 32 thn yg sudah 5 thn kahwin tanpa zuriat, akhirnya mengandung tp dgn benih lelaki lain, tanpa suami mengetahuinya. Ini kerana dia tertekan sbb dituduh mandul, sdgkan si suami tak pernah jalani pemeriksaan. pic.twitter.com/Ic1PMmU1DS — Ahmad.RZ (@Dr_Ahmad_RZ) October 7, 2020

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