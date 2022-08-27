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社會 社會焦點 保障人權

第1批獲救人員下山！曝領隊疑遭「魔神仔」牽引　困深山一夜餓壞了

記者鄧木卿、陳韻如／南投報導

台中市清水區公所26日舉行自強活動，共有24名公所員工參加，前往南投縣武界部落一線天健行，但是到了中午集合時間，卻有5人失聯。警消人員獲報後徹夜展開搜救，所幸今早尋獲2人後，警消人員又陸續尋獲其餘3人，5人均健康狀況良好。稍早第一批獲救的2人抵達山下，親友見狀也忍不住喜極而泣。

▲▼ 清水公所第一批獲救人員下山 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲清水公所第一批獲救人員下山。（圖／記者鄧木卿攝）

清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行一日遊，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，同仁卻遲遲未出現。

▲▼ 台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼ 台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光 。（圖／記者游瓊華翻攝）

民政局長吳世瑋表示，昨下午發現同仁未按時返回集合點，遂立即商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，並於下午6時許陸續尋獲19名同仁，但仍有5人下落不明。

警消人員經過徹夜搜救，終於在今早傳出好消息，先是尋獲顏、柯2名區公所員工後，又陸續找到其他3人，而稍早第一批尋獲的2人也已抵達山下。透過現場畫面可以看到，昨日幸運尋獲的19人中一名女子今仍焦急前往現場關心，在見到第一批同仁下山後，忍不住喜極而泣，不斷關心狀況。

▲▼ 台中清水公所武界失聯，搜救畫面曝光 。（圖／記者游瓊華翻攝）

而歷劫歸來的2人餓了一夜，抵達山下後搜救人員趕緊備妥食物，2人見狀也開心食用。另外，2人事後也心有餘悸表示，當時領隊不斷向他們稱，「再30分鐘就到了」，但怎麼走都走不到目的地，疑似是被「魔神仔」牽引導致。

顏姓員工還原昨晚情形，強調大家並非迷路，而是一直跟著領隊走，但領隊似乎走錯路線，直到天黑了領隊才坦承自己走錯路，眾人才停下來休息，等到天亮後才又開始行動，按照原路往回走，才幸運遇上搜救隊員，一行人才終於獲救，也讓家屬鬆了一口氣。

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