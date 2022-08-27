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S2O潑水音樂祭「不退票」還失聯　黃珊珊：北市會全力保障消費者權益

▲▼台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對「S2O Taiwan潑水音樂祭」主辦單位於演出前夕公告CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人確定無法演出，並宣稱活動照常舉行且不開放退票，北市副市長黃珊珊27日表示，目前已透過業者所在地之高雄市政府消保官協助，由於未聯繫上主辦方，消保官今日將會同文化局到場了解狀況，「音樂祭觀眾的消費者權益，台北市法務局會全力保障。​」

「S2O Taiwan潑水音樂祭」將於27、28日在大佳河濱公園登場，演出名單開出多位國際大牌DJ和歌手，豈料主辦單位在活動前一天才宣布部分藝人無法出席，不能來的藝人從原本3組變成11組，惹怒許多原本期待參加的民眾。

面對要求退票的聲浪，主辦在發出聲明7小時後，才貼出公告表示：「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以我們無法退票。」並提出解決方案是「可以免費帶一人進場」。

對此，黃珊珊表示，主辦單位作法不僅無法解決問題，更有唬弄消費者之嫌，不管藝人無法來台的責任在誰身上，無法退票的臉書聲明已違反文化部訂立的「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」。​

黃珊珊補充，依法來說，若主要表演者或表演內容，在表演前發生變動，業者必須公告並通知消費者，消費者可在演出前要求退費；若業者未依照規定通知公告，表演後消費者也可全額退費。​

黃珊珊強調，目前已透過業者所在地之高雄市政府消保官協助，由於未聯繫上主辦方，消保官今日將會同文化局到場了解狀況，「音樂祭觀眾的消費者權益，台北市法務局會全力保障。​」

另外，北市政府法務局也聲明，主辦方臉書於26日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，經消保官致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲頁，並透過業者所在地高雄市政府消保官協助，截至27日凌晨皆未獲回應，因未能聯繫上主辦方說明，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。

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