幕後／陳時中二階段採「三合一攻略」　去Gay Bar、跳街舞目的曝

▲陳時中赴酒吧拍攝影片。（圖／翻攝自臉書）



記者陶本和／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中第一階段策略，以鞏固綠營基本盤為主，近來團隊策略明顯邁入第二階段，採取「三合一攻略」，包括活動接觸選民、政策說明與影片擴散政策。據陳時中團隊幕僚表示，這幾天逐步釋出街舞、酒吧影片，以及舉辦姐妹粉紅派對，就是在爭取「非基本盤」的支持者。

陳時中團隊第一階段的策略很清楚，連續舉辦26場「阿中見面會」，跟民進黨籍議員參選人同台造勢，透過陸戰方式先掃過台北各區。陳時中團隊幕僚表示，第一階段就是先鞏固基本盤，從現在看來，綠營基本盤是相當熱絡的，支持者是有熱情的，那麼接下來的選戰策略，勢必要進入第二階段。

其選戰幕僚表示，陳時中前陣子逐步推出各項政見，包括內湖交通、大巨蛋爭議、都市更新等議題，大膽觸及台北市政的深水區；不過，在選戰期間召開正式的記者會，進行政策論述時，對手陣營在沒有準備、對政策沒有著墨，甚至是根本不理解這些議題問題癥結的時候，他們策略當然會以模糊焦點、打模糊仗的方式來應對。

幕僚舉例，好比陳時中日前推出都市更新政策時，對手就打出去年就已在爭論過的「疫苗購買與保存30年」等事件，這反而讓台北市本該好好討論的都市更新議題被模糊、被轉移掉，這導致陳時中推出各項政見，很難被市民看見外，也限縮了對市政議題的討論，這對市民並不公平。

因此，陳時中團隊近來調整選戰策略，進入第二階段，採取「三合一攻略」，包括持續舉辦活動接觸選民、維持逐步提出政策說明的節奏，同時利用「影片」與社群的方式擴散論述、擴散政策。

最近，陳時中去酒吧、跳街舞，也參與黨中央婦女部舉辦的「阿中姐妹粉紅派對」，表面上除了觸及兩性平權、年輕人運動，以及女性月經宣導等議題外，阿中選戰幕僚表示，這其實還攸關「台北疫後經濟」的討論，台北是著重國際交流產業，酒吧行程也包括「夜台北」的經濟議題。

▼陳時中赴酒吧拍攝影片時，與現場支持者自拍。（圖／翻攝自臉書）



選戰幕僚指出，街舞的影片已經釋出，這部分不單單只是接觸年輕人，進一步要探討的是街舞運動，在台北市是不是缺少適合的練習場域，加上街舞又是2024年奧運項目，未來如何在台北推廣街舞，如何建立更好的舞台與場域。

至於酒吧的影片拍攝，選戰幕僚說，現在影片還在剪輯，社群上看到的畫面，是影片拍攝當天，酒吧老闆本身就是阿中粉，自己號召了老顧客、老朋友到酒吧同樂，現場年輕人當然自己拍了照上傳社群、限動打卡；這第一波已經先在網路上掀起討論，接下來團隊還會釋出正式影片，內容就會觸及到相關政策。

選戰幕僚指出，支持者在哪裡，我們就去那裡說明政策，支持者習慣用什麼樣的載具，我們就要跟上，酒吧這個行程的平權、疫後經濟的討論，接觸的當然是年輕人，如果還用傳統的記者會方式呈現，關心的人還要去找記者會來看、找新聞報導來讀，這反而效果不大，倒不如直接用年輕人的方式、習慣的平台來呈現，這不僅有效，還更是直接把政策端到年輕人的面前。

陳時中的選戰幕僚說，在第二階段中，團隊會陸續釋出「阿中給你揪」的系列的影片，不單單只是到處打卡，跑行程參訪，更重要是涵蓋與觸及議題也會很多。

▼陳時中出席小紅帽協會「我們的『經』驗」特展，觸及女性月經正確觀念宣導議題。（圖／記者屠惠剛攝）

