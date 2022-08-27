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快訊／S2O音樂祭主辦堅決不退票　北市法務局：已違法

▲S2O Taiwan潑水音樂祭8月23日宣傳圖中眾星雲集，活動前一天才宣布11組藝人無法出席。（圖／翻攝自FACEBOOK／S2O Taiwan Songkran Music Festival）

▲S2O Taiwan潑水音樂祭8月23日宣傳圖中眾星雲集，活動前一天才宣布11組藝人無法出席。（圖／翻攝自FACEBOOK／S2O Taiwan Songkran Music Festival）

記者陳家祥／台北報導

北市政府法務局27日表示，由斯邦奈公司主辦「S2O Taiwan潑水音樂祭」活動，預計27、28日2天於大佳河濱公園舉辦，惟主辦單位於演出前夕公告CL、Yellow Claw、R3hab等部分國外藝人確定無法來台，並宣稱活動照常舉行，不開放退票，恐影響消費者權益。

「S2O Taiwan潑水音樂祭」將於27、28日2天登場，宣傳海報上可見多位國際大牌DJ和歌手，怎料主辦單位在活動前一天、26日下午1點44分，突宣布部分藝人無法出席，該篇貼文在近8個小時內編輯過7次，不能來的藝人從原本3組變成11組，惹怒許多原本期待參加的民眾。

對此，法務局表示，主辦方臉書於26日晚間10時公告「S2O Taiwan 2022 8/27 & 8/28 照常舉行。注意事項第15條：主辦單位保有更換場地及藝人之權利，所以無法退票」等內容已違反文化部所訂「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」，經消保官致電業者辦公室及聯繫臉書粉絲頁，並透過業者所在地高雄市政府消保官協助，截至27日凌晨皆未獲回應，因未能聯繫上主辦方說明，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。

北市簡任消保官龔千雅說明，依據「藝文表演票券定型化契約應記載及不得記載事項」規定，業者應確保合於宣稱內容之演出，如主要表演人員或主要節目內容於預定表演前發生變動時，業者需即時以適當方式通知消費者並公告，消費者得於演出前要求全額退費，未依前項規定通知或公告者，於表演結束後，消費者仍得要求全額退費。

龔千雅提醒消費者，因支持特定藝人欲申請退票者，可保留相關票券等憑證，向業者主張退還票款；亦可評估是否接受業者補償方案，依計畫參與活動。惟目前尚未能知悉業者退款能力及期程，北市府將向主辦單位及售票平台kktix進行瞭解，後續依消保法辦理，以維護消費者權益。

▼S2O音樂祭主辦堅決不退票，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。（圖／翻攝自臉書）

▲▼S2O音樂祭主辦堅決不退票，消保官今日將會同北市府文化局赴活動現場進行瞭解。（圖／翻攝自臉書）

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