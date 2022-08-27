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社會 社會焦點 保障人權

徹夜搜救「發現腳印」！清水公所5失聯　警消今晨整裝大搜山

記者游瓊華、陳韻如／南投報導

台中清水區公所26日舉辦參訪活動，共24人前往南投武界健行，而在出發前一行人還開心拍下大合照，沒想到卻在半夜傳出有5人失聯。台中市民政局長吳世瑋凌晨趕赴現場守候，而他今晨表示，搜救人員於凌晨4時許有尋獲腳印，但仍未找到失蹤人員，目前整個搜救行動仍持續進行中。

▲▼ 台中清水公所員旅5失聯，警消搜救中 。（圖／民眾提供）

▲台中清水公所員旅5失聯，警消徹夜搜救中 。（圖／民眾提供）

據了解，清水區公所定期會舉辦自強活動，而26日一共24人前往南投武界健行，出發前還開心拍下大合照，而原本行程是要看水庫，但領隊突然提出，「該地美景是一線天」，一行人便改變路線前往一線天，豈料到了集合時間時，卻有4人以及當地九人座司機未返回集合點。

▲▼ 台中清水公所員旅5失聯，警消搜救中 。（圖／民眾提供）

民政局指出，發現有同仁未歸後，遂立即商請熟悉山地狀況的部落居民、村長組織民間搜救隊伍，分頭入山尋找，民政局長吳世瑋也趕赴現場，協助指揮，除民間搜救隊伍外，台中市消防局也已派出8位同仁前往加入救援，包含出動特搜隊5人（攜帶水域救生裝備）、山搜隊3人，另外南投縣消防局搜救隊，也前往當地會合。

稍早最新消息傳出，搜救人員凌晨4時許在距離一線天下游大概7公里處尋獲腳印，但仍未見5人蹤影。對此，吳世瑋表示，搜救人員今早7時許再兵分兩路，台中消防弟兄由在地嚮導陪同，由武界一線天往下游搜尋；南投消防弟兄由信義由下往上游搜尋，希望順利找到失蹤者。

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