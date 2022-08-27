3煞持槍埋伏要綁人！淡水男「秒掏槍反擊」　網：這裡是美國嗎

▲新北淡水一處社區25日發生槍擊事件。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名38歲陳姓男子25日與朋友返回淡水住家時，在社區地下停車場遭3人埋伏，持槍械、利刃衝上來企圖控制他，他見狀立刻掏槍開1槍反擊。警方事後將5名涉案人全數帶回偵辦，不過事件一出立刻引發網友熱議，許多人傻眼說「這裡是美國嗎」、「現在是不是剩我沒有槍了」。

事件發生在25日下午3時許，陳男開車載著朋友回到淡水中正路二段住宅，不料在社區地下停車場一下車，就看見3人持槍械、利刃一邊衝上來一邊大喊「站住，不要動」，他見狀立刻掏出預藏的槍枝，朝著天花板鳴開一槍示威，3人被突如其來的反擊嚇到，隨即逃逸。

居民聽見槍響立刻報警。警方趕到現場處理時，發現只剩下陳男待在現場，陳男朋友及埋伏的兇嫌均已逃逸，於是帶著陳男在社區內、外搜索，先在社區內找到友人林男及其中1名埋伏的兇嫌古男，後續又在社區附近抓獲剩餘2名王男及巫男，將涉案人連同槍械、子彈及刀具全數帶回警局。

▲槍擊案讓網友感嘆「台灣治安究竟怎麼了」。（圖／翻攝自臉書）

警方調查，陳男是一名毒品通緝犯，因為買賣靈骨塔問題，跟古男有金錢糾紛，古男才會夥同王、巫2人試圖埋伏控制陳男，全案訊後依通緝、違反槍砲彈藥刀械管制條例、聚眾鬥毆等罪嫌將5人移送法辦。

消息經媒體報導後，許多網友紛紛傻眼說「請問實名制要去那裡買」、「這裡是美國嗎」、「難道只有我沒槍」、「最近也發生太多社會事件了吧」、「是不是有槍的才是一等國民」、「為什麼人人有槍，就我沒有」、「是太久沒查黑槍了嗎，好扯」、「台灣治安究竟怎麼了」。

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