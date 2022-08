華府爆街頭掃射釀2死3傷！　疑與幫派毒品糾紛有關

▲疑似幫派毒品糾紛在街頭尋仇。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

美國華府街頭24日爆發一場飛車槍擊案,駕駛黑色小休旅車的2名歹徒,持槍掃射後造成2死3傷。華府警方表示已展開追緝,指出槍擊案原因可能是幫派間的毒品糾紛。

綜合外電報導,警方召開記者會說明最新進度,槍擊案發生在24日下午12點52分,共有5人遭到槍擊,其中2人當場死亡,另外3人則被受到附近醫院進行治療。

警方根據目前蒐集到的資訊表示,至少有2名槍手開槍。槍手們先是駕駛一輛黑色小休旅從北國會接轉進O街,看見目標後停下,至少2人下車對站在街邊的一群人掃射,「那些人坐在椅子上或是站著,接著槍擊就發生了,槍手回到休旅車後就往西逃逸」,遭槍擊的全是成年人。

#UPDATE: Dc Police are asking for the public's help locating this suspect vehicle in connection to a shooting in Northwest DC that left four people shot and two possibly dead pic.twitter.com/GHJoFLtVIN