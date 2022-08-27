女警處理住戶糾紛「慘遭槍殺」　亞利桑那州政府降半旗哀悼

▲美國女警處理糾紛，遭到槍殺殉職。（圖／示意圖／達志影像）

記者林彥臣／綜合報導

美國亞利桑那州當地時間25日，發生一起公寓大樓槍擊案，造成4人死亡，其中包括1名女警，因為接獲報案處理一起搬遷驅逐糾紛，在過程中不幸殉職，所有州政府轄下機關，都把州旗降半旗表達哀悼。

綜合美國媒體報導，殉職的女警加里貝（Deborah Martinez-Garibay）是一位退伍軍人，在911事件後入伍，服役16年退役，今年3月被任命為警員。

RIP Pima County, AZ Constable Deborah Martinez-Garibay who was shot and killed in the line of duty https://t.co/cjW4f4gYij — National Police Association (@NatPoliceAssoc) August 26, 2022

加里貝當時接獲報案，前往圖森市（Tucson）處理一起公寓大樓的驅逐糾紛，遭到被驅逐的住戶槍殺。目前已知4名死者當中，其中1人為公寓經理，但是當地警方尚未公布案件細節，包括另外2位死者的身分。

州政府的聲明表示，整個州都感受到了失去加里貝損失，無論是在美軍服役，或是旅行警察的職責，她都致力幫助他人和社會。

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