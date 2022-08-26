郭台銘「捐1000萬」給殉職警家屬　點名2人：還有顏面待位子上？

記者邱晟軒／綜合報導

台南警員凃明誠、曹瑞傑因查緝失竊機車卻遭脫逃受刑人林信吾猛刺55刀雙雙喪命，震驚全台。對此，鴻海集團創辦人郭台銘今（26日）宣布分別捐贈500萬給雙方家屬；同時點名內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥，痛斥「你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度」、「你們還有顏面待在位子上嗎？」

郭台銘今天在個人臉書上發文表示，最近看到台南殉職員警凃明誠、曹瑞傑的新聞，感觸很深，而凃明誠二姐在媒體受訪的畫面，更是在我心中難以抹滅，我的父親是刑警，警眷的心情我了解，這種痛，真的很難放下。

郭台銘感嘆說，我知道，凃警員尚有年邁雙親、曹警員則有從小扶養其長大的阿公阿嬤尚需照料，所以台南市警察局也公布了善心專戶募款，我會分別捐贈伍百萬元給雙方家屬，希望此舉能拋磚引玉，彙集社會善的力量，一同努力讓凃警員與曹警員的家庭至少不要因為這次悲劇而經濟陷入困頓。另外，我認為此案有太多離譜、荒謬的地方，有些個人的感受我不吐不快！

▲郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

第一，警員的用槍時機要放寬。警察是社會安定的力量，但現在的員警卻被法規綁死到連槍都不敢開，開了槍，輕則有寫不完的報告，重則面對無盡的訴訟，第一線的警察被迫用肉身擋壞人，這是基層員警的悲哀。

第二，外役監的管理要緊縮。犯法的人本該受到處罰，外役監本意是做為犯罪者從監獄過度到社會的中繼站，但不代表外役監的管理可以鬆散，可以逃獄而不通報，甚至矯正署與外役監還可以用「逾假未歸」來搪塞社會。

第三，死刑該執行就要執行。現在台灣的監獄裡正關著38名死刑犯，但因為法務部在2020年7月修正執行死刑規定，增訂應審核有無聲請大法官解釋程序在進行中等事項才能執行死刑，所以這38位死刑犯全部都透過聲請釋憲來技術性拖延執行時間。他認為，釋憲是一回事；犯罪又是另一回事，如果在走完所有法律程序判決確定後，死刑該執行就執行，正義才能得以伸張。

▲內政部長徐國勇日前到台南慰問基層員警，台南市警察局長方仰寧陪同。（圖／記者林悅翻攝）

郭台銘表示，請問徐國勇與蔡清祥兩位部長，你們從2018年7月16日就任部長至今四年多，發生這些事情，你們當然難辭其咎，家屬的傷害你們有用心去體會嗎？類似不幸的事件一再重演，基層員警的犧牲，何時才能停止？你們這些高官真的已經到了麻木不仁的程度！

郭台銘文末強調，應作為、能作為、尸位素餐的官員，你們還有顏面待在位子上嗎？這件事一定要有人負責！一定要有人下台！

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