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接見美保守派參議員　蔡英文：樂見半導體業者赴美投資

▲▼總統蔡英文會晤美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文會晤美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文26日上午接見美國聯邦參議員布蕾波恩訪問團，致詞時指出，面對威權主義國家對世界秩序帶來的干擾及威脅，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線，並期盼共享民主價值的國際夥伴深化經貿合作，一起打造更有韌性、更安全的供應鏈，創造區域的穩定及繁榮。

蔡英文致詞時表示，布蕾波恩（Marsha Blackburn）參議員從擔任聯邦眾議員以來，就一直是台灣重要的好朋友，在2008年也曾經來台灣訪問過。經過了14年，很高興歡迎布蕾波恩參議員再一次來到台灣。

「尤其在這樣關鍵的時刻不遠千里而來，用行動展現美國國會對台灣的強力支持，對我們來說，格外具有意義。」蔡英文提到，近期美國各界有許多人士都相繼來到台灣訪問。這些溫暖的行動及堅定的支持，都再度強化了台灣自我防衛的決心，「我要代表所有台灣人民，表達歡迎和感謝」。

蔡英文指出，布蕾波恩參議員是在美國國會堅定支持台灣的重要力量，最近也提出法案，來強化美國對台灣提升自我防衛能力的支持。期待未來能夠和美國以及其他理念相近的民主國家共同攜手合作，捍衛印太區域的穩定和平。

蔡英文提到，近來世界局勢有許多重大的變化。包括俄羅斯入侵烏克蘭，以及中國持續進行長時間的軍演，都顯示出威權主義國家對世界秩序所帶來的干擾以及威脅。也正因為如此，民主國家更應該團結合作，共同捍衛民主自由價值的堅定防線。

除了區域安全的議題外，蔡英文提到，共享民主價值的國際夥伴也應該深化經貿合作，共同打造更有韌性、更安全的供應鏈。她知道布蕾波恩參議員長期重視半導體供應鏈安全的議題，也提倡透過「選擇美國」平台鼓勵更多半導體產業赴美投資。

蔡英文說，台灣在半導體產業有長期的發展累積，樂見半導體業者前往美國進行投資，也期待與美國共同強化半導體等高科技領域的合作，一起因應後疫情時代的經濟挑戰。

蔡英文提到，上個禮拜，台美雙方同步宣布啟動「台美21世紀貿易倡議」的協商談判。相信透過這個平台，能夠繼續深化台美各領域的經貿合作關係。同時，也希望能夠進一步融入「印太經濟架構」（IPEF）等區域經濟合作架構，共同來建立高標準的經濟規範，一起創造區域的穩定以及繁榮。

布蕾波恩參議員致詞時表示，非常感謝蔡總統的熱情接待並撥冗與她見面，非常期待這次美好的旅程。她說，仍記得2008年來訪時能夠有機會親自認識台灣。蔡總統稍早致詞提到，兩國保有共同價值，都熱愛自由、民主，她認為，熱愛自由的國家在追求保持自己的獨立及自由之際，支持台灣是很重要的，期待接下來在雙邊會談時，能再討論相關議題。

布蕾波恩參議員指出，田納西州是美國汽車製造重鎮，總統提到半導體議題，對田納西州而言，半導體產業也十分重要。非常樂見有這麼多的汽車製造業在田納西州為美國公民提供了很多薪水優渥的工作，因此，他們也非常重視供應鏈以及市場基礎建設等議題。

布蕾波恩參議員說，她樂見有「選擇美國」（Select USA）這樣的平台，讓我們能共同確保製造業者能有穩定的供應鏈，以供給美國市場汽車。她也期待，持續幫助及支持臺灣，讓台灣能夠保持自己的獨立及自由。

▼總統蔡英文會晤美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／總統府提供，下同）

▲▼總統蔡英文會晤美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文會晤美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／總統府提供）

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