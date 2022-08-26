台南國民黨議會黨團弔唁殉職警　籲學日本「惡性殺人唯一死刑」

▲台南市議會國民黨團26日特地前往殉職員警靈前弔唁，悲慟家屬痛批廢死並請黨團監督政府儘速補足警力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議會國民黨團26日特地前往殉職員警靈前弔唁，悲慟家屬痛批廢死並請黨團監督政府儘速補足警力，國民黨團指出日本已經恢復死刑，請民進黨好好學著，把用在「數發部」的211億預算，用到提升警察先進裝備和人力，讓惡性殺人唯一死刑，快速槍決不容拖延。

繼日前攜帶百杯飲料前往台南市警三分局，幫辛苦的基層員警加油打氣，台南市議會國民黨團書記長李中岑、議員蔡育輝、林燕祝、王家貞、蔡淑惠、李鎮國、許至椿、方一峰、尤榮智、盧崑福、曾培雅、議員林美燕助理、參選人蔡宗豪，26日更前往凃明誠和曹瑞傑靈前上香致意，安撫悲慟的家屬，家屬也特別請黨團協助儘速補足警力，並努力反廢死。

國民黨團指出，日本在2021年12月21日恢復執行死刑，以絞刑處決3名死刑犯，日本執行死刑的理由是「這些殺人之徒，出於自私理由奪去寶貴的生命，不僅對受害者，且對失去親人的家人來說，都是極其殘忍、可怕的事件」、「考慮到殘暴的罪刑仍層出不窮，不廢除死刑才是適宜之舉」。

國民黨團表示，連日本都知道維持社會治安不能廢死，但民進黨完全執政6年多來卻反其道而行，說是為了人權所以支持廢死，說是為了人權所以太陽花抗議群眾入侵行政院被驅離，錯的是執法警察，法院判國賠140萬8169元，民進黨保護的違法違紀甚至是泯滅人性的殺人犯的人權，卻狠狠踐踏傷害守法守紀善良人民和警察的人權。

國民黨團說，民進黨完全執政至今因為支持廢死，反社會人格惡性重大之徒，有廢死護身，有民進黨做後盾，不論怎麼殺人都不會被判處死刑，台鐵殺警案，一審居然判無罪，最後定讞只判17年，所以這些年治安嚴重惡化敗壞，除了台鐵殺警案，還發生牛樟芝之父抄家行刑槍殺命案、高雄醫院行刑槍殺案、馬國女大生命案、安平角頭槍殺命案、超商店員命案等，台灣至今暴力充斥，連按個喇叭都會被殺，民進黨執政，諷刺地成了治安敗壞保證。

國民黨團強調，司法判決是治安的最後一道防線，若前線員警努力緝凶甚至英勇殉職，司法判決卻努力為殘暴歹徒找生路，就像台鐵殺警案判決般，反正殺人就是不會被判處死刑，社會治安將更敗壞，民進黨成立數發部預算高達211億，請民進黨將這些預算用到，站在第一線出生入死維護治安的警察身上，提升警察裝備，不要讓老百姓譏笑壞人的車和火力都比警察強，並立即補足警察人力。

國民黨團指出，在司法改革部分，日本都以「考慮到殘暴的罪刑仍層出不窮，不廢除死刑才是適宜之舉」來保護日本人，請凡事都效法日本的民進黨，進行司法改革淘汰恐龍法官，回歸刑法本質，惡性殺人唯一死刑，並修法讓這些殘暴的死刑犯速判速槍決，守護台灣2300萬人民的生命安全。