養護機構淪A片現場！「女護師」幫尻槍直播　涉性侵遭停職移送

▲台南１所養護機構疑有女工作人員自稱「護理師」，以暱稱「護濕辣嬌」在交友平台開直播賺外快，甚至為拿到會員贊助禮物，對男住民「打手槍」，台南市社會局等單位介入調查。（圖／翻攝自網路平台，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南市1所養護機構傳有女工作人員，利用休假或上班之際，在交友平台開直播賺外快，為拿到會員贊助，竟對養護機構內的男住民「打手槍」，台南市社會局據報立即指派稽查員前往查核，並與衛生局、警察局啟動聯合調查程序，進一步釐清行為人身分及事發經過，並釐清機構是否善盡督導責任。

社會局表示，本案相關影片之行為人，疑似機構內之工作人員，因該機構未能對所屬員工善盡業務責任，致工作人員發生不當對待老人之相關行徑作為，如經調查若有影響機構住民身心健康之重大情事，後續將依老人福利法及相關規定裁罰。

社會局強調，該行為人涉嫌對於機構長輩疑似有性騷擾、性侵害或猥褻等事件，已由警方介入調查，後續將提供保護服務及身心治療等關懷支持服務，同時已令該機構針對該名涉案之工作人員暫時停止職務，並接受相關調查，並加強對該機構查核及輔導該家機構改善辦理情形。

社會局指出，機構若有足以影響服務對象身心健康之重大情事，得依老人福利法第48條規定處新台幣6萬元以上30萬元以下罰鍰，並公告其名稱與負責人姓名及限期令其改善。若對老人有傷害或身心虐待之行為者，得依老人福利法第51條規定處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並公告其姓名；涉及刑責者，應移送司法機關偵辦。

另外，衛生局表示，影片中之行為人在直播中自稱是護理師，如經確認為護理人員，對於該護理人員於業務上有不當行為者，涉違反護理人員法第35條規定，處1個月1上1年以下之停業處分。

社會局強調，市府絕不容許機構住民權益受到傷害，若機構工作人員對於住民有不當對待情事，市府絕對追查到底，並依法規進行處罰，以確保機構住民最佳利益。初步了解，該名養護機構女工作人員疑非護理師，惟因相關蒐證影像檔案及數量太大，需要時間調查釐清案情，以確認涉案人違法犯情及相關被害人。

▲台南市社會局介入調查後，平台上女主的暱稱已改成「慾罷不能」，另部分平台照片也換了。

據了解，該老人養護機構有女工作人員疑自稱「護理師」，以暱稱「護濕辣嬌」利用休假或上班之際，在交友平台開直播賺外快，為吸引會員點播聊天，不僅言語極盡情色，還會自慰撩會員性慾，甚至為拿到會員贊助禮物，對養護機構內的男住民「打手槍」，吸引不少會員點播觀看，卻也引發爭議，有會員認為不尊重住民而爆料，而讓此事曝光。不過相關平台上女主的暱稱已改成「慾罷不能」，另部分平台照片也換了。