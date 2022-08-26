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大陸 大陸焦點 特派現場

「龍眼＋荔枝」會變成什麼？　全球首個雜交品種在廣州誕生

▲龍眼與荔枝雜交後產生的新品種「脆蜜」。（圖／翻攝光明網）

▲龍眼與荔枝雜交後產生的新品種「脆蜜」。（圖／翻攝光明網）

記者魏有德／綜合報導

龍眼和荔枝兩款外形類似但口味不同的水果結合在一起，會產生何種風味令人相當好奇。全球首個龍眼荔枝雜交品種「脆蜜」近日在廣州種植基地觀摩品鑑會上亮相。從外觀上看，脆蜜具有龍眼的土黃色和荔枝的「疙瘩」外皮，剝開後果肉晶瑩剔透，口感則是清甜略帶香氣。

▲龍眼與荔枝雜交後產生的新品種「脆蜜」。（圖／翻攝光明網）

▲石硤龍眼（圖左）與紫娘喜荔枝（圖右）。（圖／翻攝光明網）

《光明網》報導，育種團隊負責人、華南農業大學園藝學院教授劉成明介紹，「脆蜜」歷時15年研發出來，「脆蜜最初被稱為石紫脆蜜，它是以石硤龍眼為母本，以紫娘喜荔枝為父本，通過屬間雜交育種的方式，選育出的一個新品種。」

劉成明表示，脆蜜仍然是一個龍眼品種，不過其果肉很嫩，與荔枝類似，「脆蜜果皮的龜裂片很明顯，呈疙瘩狀，這也是荔枝才有的特點。」

▲龍眼與荔枝雜交後產生的新品種「脆蜜」。（圖／翻攝光明網）

▲「脆蜜」果肉清甜多汁，口感比較像荔枝。（圖／翻攝光明網）

脆蜜的成熟期比石硤龍眼晚15至20天，果實近圓形，果皮呈黃綠色，果肉較厚、呈蠟黃色，可食率70.8%，糖度高達20至24%，吃起來果肉嫩脆，完全無渣，且風味清甜多汁，具有香氣。

專家認為，脆蜜出現後可以憑藉其晚熟性和抗寒性使龍眼產區北移，使產區擴大並拉長產期，未來在中秋節前後也能吃到廣東龍眼。

劉成明強調，基地目前剛進入成熟期，採摘期能持續至9月中旬，「今（2022）年是第二年掛果，產量預計在4000至5000公斤，主要以定製銷售為主，基地的脆蜜已經全部預訂出去。」

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