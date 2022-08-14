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賣擱偷啦！霧峰龍眼量少價格漲狂遭偷摘　果農怒咒「全家敗了了」

▲賣擱偷啦！霧峰龍眼量少價格漲狂遭偷摘　果農怒咒「小偷全家敗了了」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲霧峰龍眼量少價格漲狂遭偷摘，果農掛布條怒咒「小偷全家敗了了」。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

受到開花時期豪大雨及荔枝椿象危害影響，今年龍眼產量銳減，價格高漲，霧峰桐林山區偷採龍眼事件頻傳，果農特地在北坑產業道路旁懸掛各式警告標誌，希望嚇阻不肖民眾偷摘，市議員李天生14日要求警方加強巡邏防範，減少農友損失。

霧峰龍眼種植面積約1300-1400公頃，產地分布在桐林、峰谷及萬豐等山區，其中以桐林一帶的龍眼品質最好，霧峰區公所推估，今年由於減產，坊間龍眼價格約為去年的2倍。

▲賣擱偷啦！霧峰龍眼量少價格漲狂遭偷摘　果農怒咒「小偷全家敗了了」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年龍眼受天候影響，產量減少。（圖／記者游瓊華翻攝）

李天生指出，近日來霧峰山區龍眼進入成熟期，龍眼樹上結實纍纍，在價格高漲，奇貨可居下，偷採龍眼情形猖獗，霧峰桐林北坑產業道路旁農友懸掛「私人土地，龍眼請勿採摘，違者罰款30萬」、「小偷、祝你全家敗了了」等警告標語，十分醒目。

▲賣擱偷啦！霧峰龍眼量少價格漲狂遭偷摘　果農怒咒「小偷全家敗了了」。（圖／記者游瓊華翻攝）

李天生表示，今年龍眼進入開花季節時，遭逢豪大雨襲擊，花苞被大雨打落，加上荔枝椿象危害嚴重，造成結果率不佳，產量大減，在供不應求下，市面龍眼價格高漲，連帶造成偷採事件不斷。

桐林里長呂玉山說，北坑產業道路通往菁桐林生態園區及一線天風景區，往來進出遊客眾多，路旁龍眼樹經常遭到偷摘，農友因而懸掛警告標誌，曾經當場逮獲偷竊者，有以3到8萬元不等價格私下和解，有扭送派出所法辨。

李天生強調，北坑產業道路旁有不少龍眼樹，龍眼隨手可得，容易遭到不肖人士偷摘，讓農友一年的辛苦化為烏有，屬於犯罪行為，希望民眾體諒農友的辛勞，不要將「自已的快樂建築在農友的痛苦上」，同時要求警方加強巡邏防範，制止偷摘行為，減少農友損失。

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