整袋荔枝掛機車上被偷超傻眼　貪心阿婆被逮竟還嫌不好吃

▲貪心阿婆偷走掛機車上整袋荔枝，被逮嫌難吃：只吃一顆而已。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名75歲的陳姓阿婆，無意間看見一袋荔枝掛在機車上，臨時起貪念下手行竊後快步離去，車主隨後發現剛買的荔枝居然整袋不見，立即報警處理。警方調閱監視器發現竊賊並馬上找到人，沒想到阿婆居然還抱怨不好吃，只吃一顆就把整袋冰在冰箱裡，偵訊後全案將依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

楠梓區軍校路一家通訊行前發生一起竊案，有民眾貪圖方便將剛買來的荔枝放在機車置物掛鉤上，便進去通訊行繳電話費，短暫離開5分鐘後出來發現買來整包的荔枝憑空消失了，隨即至楠梓分局右昌派出所提出竊盜告訴。

▲陳嫌坦承犯行，但向警方抱怨不好吃，只吃一顆就把整袋冰在冰箱裡，願意將剩下的還給被害人。（圖／記者賴文萱翻攝）

員警受理後隨即調閱週遭監視器，發現為一名穿著無袖背心及短褲的婦人形跡可疑，鬼鬼祟祟靠近被害人車輛，眼見四下無人，上前提著一袋水果後便快步離去。由於竊嫌看似年紀稍長，又徒步行竊，警方研判其是住在附近，根據該婦人的身形特徵詢問附近居民，果然在通訊行旁邊巷子內找到75歲之陳姓竊嫌。

陳嫌坦承犯行，稱是看到一袋荔枝掛在機車上，臨時起了貪念才下手行竊，並向警方抱怨不好吃，只吃一顆就把整袋冰在冰箱裡，願意將剩下的還給被害人，聽了令警方啼笑皆非，偵訊後全案將依竊盜罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。