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北京超市上架每公斤9231元「天價荔枝」　單顆264元2天就賣光

▲北京超市上架的珍稀荔枝品種「增城掛綠」。（圖／翻攝極目新聞）

▲北京超市上架的珍稀荔枝品種「增城掛綠」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

北京一間高級超市近日上架一款名為「增城掛綠」的荔枝，價格為1049元人民幣／斤（約9231元新台幣／公斤）的荔枝，引起外界關注。據了解，該品種荔枝每顆價格約在60元人民幣（約264元新台幣）上下，上架才兩天便完售，想買的顧客只能等待產地補貨。

▲北京超市上架的珍稀荔枝品種「增城掛綠」。（圖／翻攝極目新聞）

▲超市內「增城掛綠」荔枝賣完後，其餘品種以冰荔價格最高。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，前進北京朝陽區的SKP商場地下一樓超市，入口處靠右側的貨架上擺滿五六個品種的荔枝，單價從59.9元人民幣／斤（527元新台幣／公斤）至699元人民幣／斤（6151元新台幣／公斤）不等。價格最高的冰荔一盒大約有17顆，每盒價格在700元人民幣（約3080元新台幣）左右，不時有顧客選購，並未看到「天價荔枝」品種增城掛綠。

據了解，「增城掛綠」荔枝在這間超市只上架兩天，受到不少顧客搶購，目前已經斷貨。超市水果銷售員表示，增城掛綠這款荔枝產自廣東，都是採摘後空運到北京，能保證新鮮度，「這種荔枝口感Q彈，甜度也比其他荔枝高，因此價格也更貴一些。」

公開資訊顯示，廣東增城的特產荔枝「增城掛綠」為荔枝的珍稀品種，至今已有400多年歷史。此種荔枝果實扁圓且小，果肉細嫩、爽脆、清甜、幽香，特別之處是凝脂而不溢漿，用紗包裹，隔夜紙張仍乾爽如故，在2002年拍賣會上，曾創下單顆55.5萬元人民幣（約244.2萬元新台幣）的天價。

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