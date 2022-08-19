越南移工偷龍眼失風逃逸　霧峰警小案當大案沿路調監視器抓人

▲▼越南移工偷龍眼失風逃逸，霧峰警方當成重大案件調監視器偵破。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

目前正值龍眼盛產期，霧峰山區龍眼結實累累，但日前卻遭不明男子行竊，所幸被農民發現大叫，竊賊嚇得丟下5斤龍眼和電動機車逃下山，龍眼雖未被偷走，警方為保護果農生計，仍當成重要案件偵辦，經沿路調閱監視器找尋男子行蹤，昨晚7點在大里區逮捕30歲越南籍丁姓移工，訊問後依竊盜案嫌送辦。

在霧峰區桐林山區種植龍眼的董姓果農，發現有人入侵偷採龍眼，立即出聲嚇阻，歹徒嚇得逃逸，丟下已採收的5斤龍眼和黑色電動機車，董男趕緊通報警方，但因損失金額不大，沒有報案，僅請警方加強巡邏，他並在果園前掛置防竊警語。

果園位在偏遠山區，周邊無監視器，霧峰警方調閱臨近道路出入口監視器，發現有一男子（身穿ENJOY字樣衣服，左手臂有刺青）騎乘黑色電動機車上山，後來卻徒步下山，涉嫌重大，經員警鍥而不捨沿路調閱監視器過濾比對，發現嫌疑人住在大里區塗城路，昨晚前往逮捕，丁嫌坦承不諱，董男得知人抓到後，非常肯定警方辦案效率及保護果農財產的努力。

霧峰分局長李建興表示，近期正值農產品採收季節，為防止民生竊盜案件發生，警方已針對轄區重要經濟農作物，成立「護農」協防專案，結合義警、民防及志工等民力編列巡守隊，加強防竊，另外也輔導果農建立防制措施，如架設籬笆、加裝照明、監視錄影系統、飼養犬隻等，避免不肖人士覬覦。