留下什麼給台北市？柯文哲：讓公務員沒有無力感

▲2022台北城市博覽會今天正式開幕，台北市長柯文哲出席，為大會揭開序幕。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北城市博覽會26日舉行開幕記者會，市長柯文哲致詞時在台上細數歷任市長留下的政績，至於他自己，柯則說，看得到的有西區門戶計畫、東區門戶計畫、市場改建、社會住宅，看不到的則是在他任內，公務員沒有無力感，「至少在他任內，讓這個城市沒有什麼叫不可能的，只有按部就班，一樣一樣都可以做到」。

柯文哲致詞時說，台北市台灣的首都，很多人在這裡生長、工作甚至夢想，台北也設市超過100年，已經變成一個民主自由多元開放共融的城市，雖然歷史悠久，但活力旺盛，未來更有無限的希望與可能。

柯文哲說，希望台北市民來看過後，了解台北市的歷史、現在，然後去增強市民朋友對台北未來的認同感與光榮。

聯訪時被問到，在台上細數歷任市長留給北市什麼，那你自己留下什麼？柯文哲說，看得到的當然是西區門戶計畫、東區門戶計畫、市場改建、社會住宅，但是他覺得，看不到最大的是什麼你知道嗎？從此台北市的公務員，至少在他任內，沒有那種無力感。

柯文哲提到，以前每次說要做什麼，第一個反應就說沒錢，還了570億還沒錢？公務員說太困難，忠孝橋引道6天都可以拆掉，有什麼困難？居民抗爭太難搞，斯文里三期都可以改建完了。

柯文哲說，他覺得這樣，至少在他任內，讓這個城市沒有什麼叫不可能的，只有按部就班，一樣一樣都可以做到。

至於城市博覽會被質疑很像卸任前的大內宣？柯文哲說，內容太多啦，其實將來整理起來是線上會比線下更好看，內容太多了，除非很有興趣的人才有辦法耐下性子把每一樣看完，因為每一樣擺太多內容進去了。