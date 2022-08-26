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國民黨再推「2022幹話撲克牌3.0」！　陳時中占10多張登「幹話王」

▲▼國民黨今（26）日正式發表2022年最新版幹話撲克牌3.0 。（圖／國民黨文傳會提供）

▲國民黨26日正式發表「2022年最新版幹話撲克牌3.0」。（圖／國民黨文傳會提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

國民黨今（26）日發表「2022年最新版幹話撲克牌3.0」，文傳會副主委林家興表示，2018年縣市長選舉時曾發表「幹話撲克牌1.0」，推出後3萬份立刻被索取一空，隨後也曾推出過多版「幹話撲克牌」，今天推出「幹話撲克牌3.0」，提醒民眾民進黨公職人員的雙標與失言等政治爭議，呼籲民眾在年底用選票下架傲慢濫權而不知民間疾苦的民進黨。

國民黨副發言人楊智伃分享此次幹話撲克牌的亮點，黑桃二是蔡英文「很不錯，你們畢竟是死忠的」雀屏中選，最小的梅花三則由蔡其昌批評「這媳婦當的不夠稱職」這種宛如上個世紀才有的性別刻板印象的話，讓他成為牌色最小的代表；而皇后Q都是民進黨內的女性，由王美花、范雲及林楚茵中選，宛如另類「幹話后」。「幹話撲克牌3.0」並新增「小編吐槽」的環節，使整體撲克牌設計更加活潑有趣。

▲▼國民黨今（26）日正式發表2022年最新版幹話撲克牌3.0 。（圖／國民黨文傳會提供）

蔣萬安競選辦公室副發言人康晉瑜表示，陳時中過去曾經說過自己「本來就撲克臉」，國民黨就很用心的幫他做了一副撲克牌，表達他雙標且不知民間疾苦的言論！如2022年說「民眾快篩陽性等不到通知，指揮官陳時中在記者會上說：請大家自主應變」、「我已有快篩 不用去排隊」、2021年說「粗暴的言論大可不必」、「不要太不滿」、2020年說「我並沒有要選舉的打算，什麼時候都沒有」等，這些雙標、失言，不知民間疾苦的言論才真的是大可不必！一副撲克牌包含鬼牌兩張共有54張，陳時中的幹話竟然就佔據了10張之多，甚至還有許多「遺珠之憾」，榮登「幹話王」寶座當之無愧。

康晉瑜指出，方塊A中陳建仁才稱讚陳時中是世界性的防疫英雄，下一張方塊2，陳時中就說請防疫要請大家自主應變。若請大家自主應變的衛福部長都能成為防疫英雄，那全體台灣人民哪一個不是防疫英雄？透過此類特殊排序，就是要凸顯民進黨官員們盲目護航、雙標、失言的荒謬。對比被封存30年的疫苗採購資訊，最該被封存的應當是陳時中自己。

▲▼國民黨今（26）日正式發表2022年最新版幹話撲克牌3.0 。（圖／國民黨文傳會提供）

張善政競選辦公室發言人周羿希指出，民進黨的桃園市長參選人也有連番幹話，如前候選人林智堅自稱自己是論文的「原創者」，隨後就被兩間大學認定抄襲並撤銷學位。一直盲目護航林智堅的鄭運鵬也幹話連篇，如其中一張鬼牌就是鄭運鵬7月說「換堅在提名程序跟現實上，都不可能發生」，結果現在「堅下鵬上」，難道你是活在平行宇宙？

周羿希表示，紅心2也給了鄭運鵬，因為對林智堅最呵護的人有兩個，第一個是明知抄襲有錯還是幫林智堅加油的蔡英文，第二個就是鄭運鵬，一開始把大位讓給林智堅，又要在抄襲仔的背後無怨無悔的盲目支持，這兩個愛說多深就有多深！此外，鄭運鵬還極力護航民進黨強推的數位中介法，稱數位中介法「不會違反言論自由」也列在幹話撲克牌的紅心5，花色雖是「紅心」，但民進黨的政治人物根本對人民「無心」，諷刺意味十足。

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關鍵字：

國民黨幹話撲克牌陳時中2022九合一大選

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