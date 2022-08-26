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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

前民眾黨員朱哲成、林志豪改披黃袍　時力全台總提名46議員參選人

▲時代力量市議員參選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量召開「2022地方公職人員選舉」第六波提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量26日公布2022年第六波地方公職參選人名單，人選包括桃園、苗栗、彰化、澎湖等縣市，共計4名參選人，而這次提名參選桃園市議員、苗栗縣議員的參選人朱哲成、林志豪，過去都是出身自台灣民眾黨。

時代力量上午召開「2022地方公職人員選舉」第六波提名記者會，由時代力量黨主席陳椒華、時代力量決策委員李兆立、行動時代副理事長王薇君等人共同宣布2022年第六波地方公職參選人名單。

陳椒華致詞時表示，時代力量從去年開始籌備2022年的地方選舉，一路從民選機制走到提名作業，今天已經是最後一場的提名記者會，時代力量已經完成提名3位縣市長參選人、46位縣市議員參選人、6位鄉鎮市民代表參選人以及3位里長參選人，總共提名58位參選人。

陳椒華指出，這些參選人的特徵就是年輕、優秀、有服務熱忱，還有對抗黑金的勇氣，大家都認同時代力量的樸實與紮實，「這個力量在台灣應該繼續存在，讓他們能夠為台灣做更多事」，呼籲大家支持時代力量優秀的參選人，讓他們能夠進入議會，為台灣做事。

▲時代力量市議員參選人朱哲成、林志豪出席提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量桃園市議員參選人朱哲成。（圖／記者林敬旻攝）

王薇君則說，她與朱哲成、林志豪過去都幫助過台灣民眾黨主席柯文哲，自己更曾經在2014年、2018年幫柯文哲輔選，「為什麼會離開民眾黨，其實我想他們心裡非常有感」，因為他們後來在柯文哲的身上發現一好三壞，「最終我們就讓他在我們的人生以及政治路上出局」。

王薇君說明，柯文哲的一好就是素人參政，讓大家對清廉政治有所期待，激起很多人想要扭轉政治局面，而三壞則包括很快地學習政客惡質的權謀和盤算、收編舊政黨已經邊緣化的人，以及開始跟財團靠攏與勾結。

王薇君認為，今天他們會投入時代力量，不只是對政治有熱情，更是在這裡可以看見清廉政治，而且可以深刻感受，加上時代力量都是比較務實的人，大多數的人都實做實幹，所以不會作秀。

王薇君也說，未來希望更多有理念、有理想的年輕人，甚至是像她一樣60歲的人都可以加入時代力量，「我們曾經跟白色力量靠近，但是未來我們希望為全台灣的民眾找到政治的清流，以及大家對於政治的期待」。

時代力量本次地方公職人選提名區域為桃園、苗栗、彰化、澎湖，分別為桃園市第八選區議員參選人朱哲成、苗栗縣第一選區議員參選人林志豪、澎湖縣馬公市第二選區市民代表參選人王南昕、彰化縣埔心鄉鄉民代表參選人黃金吉。

▼時代力量苗栗縣議員參選人林志豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量市議員參選人林志豪出席提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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