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監院查「3＋11報告」　藍委轟：糾正彈劾都沒有！墮落成行政院調查科

▲▼ 國民黨團召開「監察院調查3十11 淪爲行政院調查科？」記者會。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團召開「監察院調查3十11 淪爲行政院調查科？」記者會。（圖／國民黨團提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

監察院日前公布「3+11」調查報告指出，指揮中心從「5+9」調整為「3+11」雖「無會議紀錄」，但未違反相關規定。國民黨團今（26）日召開記者會痛批監察院整個調查報告根本就是高高舉起、輕輕放下，調查報告中指出相關政府單位、地方政府確有疏失，卻連糾正、彈劾都沒有。監察院如此官官相護的作為，對得起國人嗎？還是自甘墮落成為行政院的調查科？

總召曾銘宗表示，在監察院調查報告當中顯示，3+11政策涉及到桃園市政府、交通部光觀局和民航局，在諾富特飯店違反防疫行為部分，「非防疫旅館收住居家檢疫者」，主管機關是桃園市政府，結果僅裁罰3千-1萬5千元。另外，因諾富特飯店「使一般旅客與高風險者混住致發生多人染疫，影響公共防疫衛生，顯已損害國家利益及消費者生命、身體、健康」，主管機關交通部觀光局僅裁罰3萬-15萬元。在航空公司部分，「華航未落實執行『國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則』所訂防疫措施，及未善盡督導之責」裁處100萬元。諾富特事件桃園市政府、交通部觀光局、民航局有這麼重大疏失，僅有裁處這麼一點罰款，監察院既無糾正，也沒有彈劾，根本就是亂七八糟。

曾銘宗表示，當時外界質疑民進黨立委范雲到底有沒有介入3+11？在監察院調查報告中提到，「范姓和洪姓2位立委在110年1月1日召開『機組人員防疫健康管控措施協調會』……..強烈建議機組員調整為『3+11』模式，范雲委員國會辦公室發出110年4月1日雲字第229號函請指揮中心最晚於4月11日前研擬。」這份調查報告唯一功能，就是證明了范雲委員強力介入3+11決策。

▲▼ 國民黨團召開「監察院調查3十11 淪爲行政院調查科？」記者會。（圖／國民黨團提供）

書記長李德維表示，監察院調查委員蘇麗瓊，過去擔任衛福部次長，外界都認為她會以醫療專業，能夠好好地將3+11決策過程調查清楚。但是外界卻看到調查最後結果，卻是讓外界譁然，調查內容充斥著官官相護。

李德維指出，首先，監察院在111年5月6日上午以視訊方式約詢陳時中，既然是用視訊方式約詢，請監察院公布視訊約詢內容，否則簡單的視訊方式約詢，對於國人急於想知道3+11相關決策到底發生了什麼事？外界根本無從得知。也因此，國民黨團認為，蘇麗瓊監委調查陳時中部長，等於是次長調查部長，這豈不是個國際大笑話！？

▲▼ 國民黨團召開「監察院調查3十11 淪爲行政院調查科？」記者會。（圖／國民黨團提供）

副書記長洪孟楷表示，國人關注一年多的3+11破口到底為何？當初的會議紀錄到底在哪裡？結果國人看到的只是行政、監察各唱各的調，完全看不到真貌；洪孟楷痛批，行政、監察不要在唱雙簧了，3+11到底在哪裡？

洪孟楷嚴正表示，陳時中不要為了選戰變成「說謊中」、「遮掩中」、「遮蓋中」，疫苗採購的單價，真的有這麼不可告人嗎？請陳時中說清楚，一天不說清楚，國民黨團每天都會追問下去，400億元的防疫預算，不是從民進黨口袋裡掏出來的，這是全國國民的納稅錢。
 

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關鍵字：

監察院3＋11行政院

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