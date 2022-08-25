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政院拍板！明年國防預算大增716億　達5863億規模

▲▼金門漢光演習。（圖／記者葉建雄攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會25日通過主計總處提報的112年度中央政府總預算案，歲入編列2兆5565億，較111年度增加2895億，約增12.8％；歲出共編列2兆7191億，較111年度增加4680億，約增20.8％，總預算歲入歲出差短1626億元，另債務還本1110億元。歲入、歲出雙雙破新高，院長蘇貞說，今年總預算規模史上最大，還債金額創22年新高，將於8月底前送請立法院審議。

112年度中央政府總預算案之籌編係在恪遵預算法、財政紀律法、公共債務法等規定，並兼顧國家發展之原則下辦理，主要係用於擴大公共建設投資、科技創新淨零轉型、完備社會安全體系、友善生養環境、守護國人健康及強化國防安全等施政重點項目。

歲入共編列2兆5565億，較111年度增加2895億，約增12.8％；歲出共編列2兆7191億，較111年度增加4680億，約增20.8％。歲入歲出差短1626億，另債務還本1110億，合共尚須融資調度財源為2736億，以舉借債務1736億及移用以前年度歲計賸餘1000億支應。

112年度中央政府總預算案編列情形，歲入來源別，以稅課收入編列2兆1,749億最多，占85.1％；營業盈餘及事業收入次之，編列2636億，占10.3％；財產收入編列243億，占0.9％；規費、罰賠款及其他收入編列937億，占3.7％。

歲出部分，各項政事支出中以社會福利支出編列7154億居首，占26.3％；教育科學文化支出編列4962億次之，占18.2％；經濟發展支出編列4831億，占17.8％，居第3位；國防支出編列3974億，占14.6％，居第4位。

其中，各界關注的國防經費部分，國防部主管112年度歲出編列4151億，較111年度增加475億，約增12.9％，加計新式戰機採購及海空戰力提升計畫採購特別預算1083億，合共5234億，較111年度相同基礎增加677億，約增14.9％。如連同非營業特種基金629億，整體規模達5863億。

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