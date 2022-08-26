外役監逃犯逾期未歸殺害員警　監委出手要查法務部矯正署

▲法務部矯正署明德外役監獄。（圖／記者黃國霖攝）



記者林銘翰／台北報導

明德外役監逃犯林信吾日前殺害2名台南員警，監察院26日表示，明德外役監林姓受刑人逾時未歸，並且涉嫌殺害員警，法務部矯正署及相關公務人員有無違失不當情事，監察委員林國明已經申請自動調查。

林國明上午透過新聞稿指出，根據新聞報導及法務部矯正署官方網站新聞稿，明德外役監獄林姓受刑人在2022年8月13日下午2時返家探視，應該在8月15日下午2時返監，但是最後卻逾期未歸。

林國明說明，明德外役監在得知消息後，隨即聯絡其家屬協尋，聯繫返家探視所在地警察局、戶籍所在地警察局通報協尋，並且函請地方檢察署偵辦追緝，發現林姓受刑人竟然在8月22日上午涉嫌持刀殺害台南市2名警員，隨後在8月23日凌晨在新竹被警方逮捕。

林國明再指，林姓受刑人曾經在2019年間，先後觸犯攜帶凶器強盜罪2案，經過台灣台南地方法院各判處有期徒刑7年4月、7年2月，另外觸犯攜帶兇器竊盜罪2案，則各判處有期徒刑6月、6月。

林國明表示，法院曾經認定林嫌有逃亡之高度誘因而裁定羈押，他為了調查明德外役監及相關人員有無違失情事，因此已經申請自動調查。

林國明質疑，林姓受刑人犯有危害社會安全疑慮的重罪前科，明德外役監對於遴選審查的條件與程序有無失當，加上在發現林姓受刑人未歸時，僅通報鳳山分局與佳里分局協尋，而未及於其他警察機關，通報機關範圍有無檢討的必要。

林國明還說，林姓受刑人逾期未歸除構成脫逃罪，應該移送檢察機關偵辦，就林姓受刑人殘餘刑期部分，檢察機關發布通緝的時效有無延宕，以及警察機關在調查殺警嫌犯，為何有誤認為行兇者的檔案照片流出。

林國明認為，現行警員執勤裝備的提升與執勤訓練之加強，相關法令規範及制度運作機制有無檢討改進之處，相關疑義都有深入調查了解的必要。