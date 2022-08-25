海巡署無人機試辦計畫成效欠佳　監委批影響國安申請自動調查

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海巡署辦理無人機計畫成效欠佳　監委批影響國安申請自動調查

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察院25日表示，海巡署辦理「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」事前沒有詳實評估海上風力影響，後續協請廠商加裝輔助裝置，卻未能通過交通部民用航空局型式檢驗而停用，導致相關設備長期閒置，事涉我國海域及海岸偵巡安全，監察委員浦忠成、賴鼎銘、郭文東已經申請自動調查。

監察院透過新聞稿說明，根據報載，海洋委員會海巡署辦理「旋翼型無人飛行載具試辦計畫」，經過審計部查核指出，事前沒有詳實評估海上風力影響，後續協請廠商加裝輔助裝置，卻未能通過交通部民用航空局型式檢驗而停用，導致相關設備長期閒置。

監察院說，海巡署所轄各地區分署未落實相關訓練，專責操作人員實務經驗不足，導致未能有效執行海域巡護的計畫目標，事涉我國海域及海岸偵巡安全，浦忠成、賴鼎銘、郭文東甚表關切及重視，已經申請自動調查。

監委表示，我國為海島地形國家，擁有廣闊的海岸線與海域，海巡署任務日趨多元複雜，基層執勤人力日益減少，透過無人機的科技輔勤，可以彌補部分勤務缺口，強化偵搜效能，提升海域治安維護能量。

監委認為，有關海巡署及所屬各地區分署對於轄管無人機的訓練規劃、執勤運用情形未臻周妥等情，恐怕不利我國海域巡護、海洋維權等任務的執行，甚至有影響國家安全的可能，值得關注。

監委質疑，海巡署辦理無人機試辦計畫至今的成效為何，所屬各地區分署有無依規定落實計畫的訓練，有無未盡職責或效能過低情事，以及無人機操作人員的招募情形、專業證照取得與相關培訓計畫為何，相關行政作為及措施是否周延妥適，都有深入瞭解的必要。

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