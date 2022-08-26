2024選總統？侯友宜首表態　「很多事不按規劃走」只能把握當下

▲新北市長侯友宜接受網路節目專訪。（圖／自由時報提供）

記者詹宜庭／台北報導

隨著九合一大選戰況白熱化，2024總統大選關注度也漸升，日前頻遭綠營點名、要求表態是否參選2024總統大選的新北市長侯友宜，26日首度回應，對於每一個職位，只要國家人民或長官需要你，你就好好把那個角色做好，明天也許有很多事可以規劃，但是並不盡然會按照你的規劃走，只能把握當下。

侯友宜接受自由時報《官我什麼事》專訪時表示，他從一個刑警慢慢歷練到當市長，已經歷練了15個職位，「每一個職位，只要國家、人民或是長官需要你，你就好好把那個角色做好」。

侯友宜回想當年擔任刑警時，治安環境非常複雜，走過槍林彈雨，到底能不能回來自己都沒有把握，所以他都很認真的將能夠做的事全力做好，「明天也許有很多事可以規劃，但是並不盡然會按照你的規劃走，我會努力按照自己好好做事情的態度把握當下。」

對於民進黨新北市長參選人林佳龍批評社會福利、社會住宅、城市外交等多項政策缺失，侯友宜則回應，新北市雖是六都人均預算最低的城市，但是市府從來沒有因此做不到很多事，除了社會福利預算增加到61億元以外，更藉由民間力量成立「好日子愛心大平台」，在3年中募集38億元的金錢跟物資，挹注社會福利。