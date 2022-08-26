挨轟判死不槍決！蔡清祥就任4年「批准執行2死囚」：一定依法處理

記者戴若涵／台北報導

台南市勇警曹瑞傑、凃明誠22日慘死外役監逃犯林信吾刀下，凃明誠姐姐25日受訪時難掩悲憤情緒，痛批明德外役監典獄長杜聰典為了仕途「欺上瞞下」。對此，法務部長蔡清祥26日上午召開記者會說明。

蔡清祥表示，案發過後法務部立即針對外役監脫逃、通緝延遲的問題進行檢討，並做出幾個決定。他指出，脫逃問題目前已責成矯正署查明原因，要進一步究責，調查期間明德外役監典獄長杜聰典調離現職，靜候調查。另外，針對延遲通緝問題，蔡清祥指出，將責成台灣高等檢察署，要求台南地檢署提出報告，檢討原因。

另外，22日發生殺警案後，死刑議題再度受到社會關注！蔡清祥遭轟「判死不槍決」，他日前於行政院會議中表示，目前能執行死刑的都已經槍決了，但因為現在待執行的38名死囚均有聲請憲法審判、再審或非常上訴，無法批准執行，此番說詞遭質疑「甩鍋」給司法院大法官。

針對死刑執行問題，蔡清祥說明，只要法律程序完備，依法要執行就會執行，自己也曾批准執行過2個死刑犯，強調「我是一個執法人員，一定會依法處理。」

據悉，蔡清祥2018年7月16日就任法務部部長，任內批准執行過2名死刑犯，其中一名為2014年持刀刺死前妻，並擄走女兒的李宏碁；另一名則是除夕夜冷血縱火，造成至親6死5傷的翁仁賢，2人分別於2018年8月31日、2020年4月執行槍決。

▲法務部長蔡清祥說明外役監相關議題記者會。（圖／記者許靖騏攝）