LIVE／凃姊悲吼典獄長「欺上瞞下」　法務部長蔡清祥最新回應

記者林冠吟／台北報導

台南二分局民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑22日在追查一起機車失竊案時，遭明德外役監逃犯林信吾割喉殺害，震驚社會。凃明誠二姊25日受訪時難掩悲憤情緒，痛批明德外役監典獄長杜聰典「欺上瞞下，就因為你是政務官、為了你寶貴的仕途嗎？」對此，法務部長蔡清祥26日上午10時30分針對殺警案公開做出回應。《東森新媒體ETtoday》也將全程為您直播。

▲針對凃明誠二姊對明德外役監典獄長杜聰點悲吼「欺上瞞下」一事，法務部長蔡清祥26日上午10時30分親上火線回應。（圖／記者屠惠剛攝）

