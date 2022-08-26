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林信吾鬼扯「被噴辣椒水暴怒」！方仰寧曝動機：就是要奪警槍

▲▼林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林信吾移送地檢署。（圖／記者黃彥傑攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台南市22日爆發殺警案，員警凃明誠(36歲)、曹瑞傑(27歲)在追查一起機車失竊案時，遭到自外役監脫逃的嫌犯林信吾持刀殺害。林信吾落網後第一時間供稱，是警方拿辣椒水噴他才會暴怒行凶，但台南市警局局長方仰寧則認為，林信吾殺警目的就是要「奪走警槍」。

據巡邏車最後行車紀錄器顯示，凃、曹兩人看到贓車並據車牌辨識系統軌跡展開追捕，從中西區跨轄追到安南區，抵達現場附近的公墓產業道路，林嫌騎贓車轉入警車車頭前右方的小路後消失，但警車追到路口發現路徑太小，凃員追賊心切直接開車門下車追捕，曹員則駕駛警車往前找道路寬闊處迴轉，結果2人前後遇襲遭到殺害。

林信吾落網後供稱，是因為凃明誠對他噴辣椒水、開槍示警他才會發起攻擊，但他朝2名員警身上共捅55刀，凃警頸動脈遭割破、頸靜脈遭割斷，奪命企圖相當明確，因此警方駁斥其說法。

方仰寧指出，林信吾真正的犯罪動機可能是要奪走警槍，其供詞都是避重就輕、倒果為因的說法，甚至不排除他可能一開始就躲在案處伏擊員警，造成凃員重傷而來不及拔槍反擊。方仰寧也說，作為指揮官，針對外界的指責他不會迴避。

▼凃、曹2警雙雙遭林信吾殺害。（圖／民眾提供）

▲▼台南2警受傷，1人遭割喉重傷。（圖／民眾提供）

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